Укрсоцбанк Альфа-Групп

"1.9. Переказ коштів в іноземній валюті здійснюється не пізніше наступного робочого дня після отримання від Клієнта розрахункового документу. 1.10. В підтвердження прийняття до виконання розрахункового документа працівник Банку повертає Клієнту другий екземпляр розрахункового документа, з проставленим на ньому підписом та відбитком печатки (штампу)."
начальник отделения как будто этот документ не читала, просто все на мороз падают калл центр тупа морозится - говорит про до 30 дней рассмотрения жалоб, а в отделении ничего не делают - говорят что работают только с юрлицами что делать? как забрать свои деньги?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
proftpd66 у меня не карточный счёт - у меня самый обычный текущий счёт З.Ы. кроме того укрсоц уже давно не работает с картами и у них даже нету кассы
НО ЧТОБЫ БЫЛА ПРОБЛЕМА СДЕЛАТЬ ПЕРЕВОД С ТЕКУЩЕГО СЧЁТА - это нонсенс для банковской системы Украины - это полный безпредел. Кстати, если Вы почитаете тему чуть раньше - Вы поймёте как они забирают у людей деньги - "согласно тарифов" - у человекак как понял, недавно увели 7 штук
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi написав:proftpd66 у меня не карточный счёт - у меня самый обычный текущий счёт З.Ы. кроме того укрсоц уже давно не работает с картами и у них даже нету кассы
НО ЧТОБЫ БЫЛА ПРОБЛЕМА СДЕЛАТЬ ПЕРЕВОД С ТЕКУЩЕГО СЧЁТА - это нонсенс для банковской системы Украины - это полный безпредел. Кстати, если Вы почитаете тему чуть раньше - Вы поймёте как они забирают у людей деньги - "согласно тарифов" - у человекак как понял, недавно увели 7 штук