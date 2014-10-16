Баблонавт написав:Правительство Ирака приняло решение о приобретении российских зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф. Об этом сказал посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади, сообщает Интерфакс в среду, 15 мая.
2-3 миллиарда долларов за экспорт высокотехнологичной продукции - это достойный приз для развития российской экономики!
Во-первых, поставка будет под кредит из РФ же. Во-вторых, что поставят взамен? Пальмовое масло или газ с нефтью? Ну а в-третьих, как себя в реальном конфликте проявляют "суперсистемы ПВО" мы уже видели на примере Сирии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Финансовые активы банковской системы России (вместе с ЦБ РФ) в иностранной валюте (инвалютные требования к нерезидентам, включая ЗВР) ускоренно растут уже 5 месяцев подряд, и на 1 апреля 2019-го их сумма составила $683 млрд — наибольший объем за 4,5 года. В то время как все, внешние и внутренние, обязательства банковской системы в иностранной валюте прирастают очень медленно, объем их на 1 апреля — $295 млрд. Чистая валютная позиция, таким образом, быстро улучшается: на отчетную дату она сложилась в размере $+388 млрд: настолько валовые инвалютные активы превышают валовые инвалютные обязательства. Это наибольшая величина показателя с осени 2013-го года, за 5,5 лет. Соотношение же инвалютных активов и обязательств БС РФ уже поднялось до 6,5-летнего уровня — 132%: нерублевых активов больше нерублевых обязательств в 2,32 раз. А чистые иностранные активы (разница между валовыми инвалютными финансовыми активами и инвалютными обязательствами БС РФ перед нерезидентами) в который раз подряд обновили исторический максимум — $+603 млрд: налицо рост достаточности заемных источников иностранной валюты. Это улучшение является следствием, прежде всего, хороших результатов внешней торговли — большого чистого притока иностранной валюты по внешнеэкономическим операциям.
Баблонавт написав:Кстати, по моим личным подсчётам вчера или сегодня Северный поток-2 перевалил/перевалит через отметку в 50% уложенных труб по обеим веткам.
Ви задоволені? А порахуйте, скільки млрд. доларів расея витратила на будівництво двох обхідних газопроводів? Десятки чи сотні? _________________
До речі, в Турції почалась зрада для русіш-газовщиків! Русіш-пропагандисти плачуться:
"Турция существенно сократила поставку российского газа на свой внутренний рынок - с 7 до 4 млрд кубометров за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Турецкая история - пример того, что будет происходить с европейским рынком газа в ближайшие несколько лет. Рост поставок СПГ начнет создавать невостребованный избыток газа "в трубе", а значит - контракты начнут пересматриваться в сторону понижения цены на трубопроводные поставки при падении объемов самих поставок. Последствия очевидны - на рынке начнется волна банкротств поставщиков и их укрупнение за счет покупки банкротов выжившими. Наличие финансовых резервов становится ключевым фактором выживания поставщиков. И у Газпрома здесь есть крайне неприятная перспектива: он весьма поистратился на строительство циклопических проектов обхода Украины и находится в нелучшем финансовом положении. Понятно, что парадную отчетность можно отлакировать, но несколько сот миллиардов долларов, выброшенных на ветер, закрыть все-таки проблематично."
Таким образом, в 2012 году даже неполные затраты «Газпрома» на поставку российского газа в Вайдхауз через Nord Stream оказались вчетверо выше затрат на старом маршруте через Украину и Словакию. В 2020 году разница составит более миллиарда евро. Даже по истечении транзитных контрактов Газпрома со Словакией и Чехией «национальное достояние» продолжит ежегодно платить на 0,8 млрд евро больше, чем на украинском маршруте.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Количество банков в России продолжает сокращаться: за I квартал 2019-го численность кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, снизилось на 11 организаций, в том числе банков — на 10, небанковских кредитных организаций — на 1. В том числе за март — на 5 банков. Но несмотря на сокращение числа банков, денежный размер банковской системы растет: активы (как и пассивы) банковской системы России 2-го уровня (без Центрального банка) за март увеличились на 326 млрд руб, составив на 1 апреля 2019-го 92,343 трлн руб. Хотя с начала года произошло снижение на 1,741 трлн: в конце 2018-го было зафиксирован исторически максимальный рублевый объем активов/пассивов — 94,084 трлн руб. В долларовом эквиваленте сегодняшний размер банковской системы — $1,426 трлн. Это на $29 млрд больше, чем было месяц назад, и на $72 млрд больше, чем было в начале года: рост получился благодаря укреплению рубля.
В апреле годовой индекс потребительских цен (к апрелю прошлого года) снизился впервые после 9-месячного периода роста, из-за которого Минэкономразвития даже пришлось скорректировать прогноз инфляции на 2019-й год в сторону увеличения.
В апреле 2019-го средняя по России начисленная (то есть до уплаты налогов с физических лиц) заработная плата, по предварительной оценке Росстата, составила 47 тыс. рублей против 46,324 тыс. рублей в марте по уточнённым данным: отмечен небольшой прирост средней по стране зарплаты. В долларовом эквиваленте также произошло увеличение: по курсу доллара в конце месяца апрельская средняя зарплата — $728, когда как в марте было $716.