Додано: Чет 16 тра, 2019 12:29

Кстати, по моим личным подсчётам вчера или сегодня Северный поток-2 перевалил/перевалит через отметку в 50% уложенных труб по обеим веткам.

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.