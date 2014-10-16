Финансовые активы банковской системы России (вместе с ЦБ РФ) в иностранной валюте (инвалютные требования к нерезидентам, включая ЗВР) впервые сократились после 5-месячного роста (и на 1 мая их стало на $681 млрд). Однако объем всех, внешних и внутренних, обязательств банковской системы в иностранной валюте снизился за апрель еще больше (их теперь — $292 млрд). Так что чистая валютная позиция (ЧВП) в очередной раз улучшилась. ЧВП на 1 мая 2019-го сложилась в размере $+389 млрд: на такую сумму валовые финансовые инвалютные активы банковской системы России превышают её валовые инвалютные обязательства. Это максимум с осени 2013-го, за 5,5 лет.