Финансовые активы банковской системы России (вместе с ЦБ РФ) в иностранной валюте (инвалютные требования к нерезидентам, включая ЗВР) впервые сократились после 5-месячного роста (и на 1 мая их стало на $681 млрд). Однако объем всех, внешних и внутренних, обязательств банковской системы в иностранной валюте снизился за апрель еще больше (их теперь — $292 млрд). Так что чистая валютная позиция (ЧВП) в очередной раз улучшилась. ЧВП на 1 мая 2019-го сложилась в размере $+389 млрд: на такую сумму валовые финансовые инвалютные активы банковской системы России превышают её валовые инвалютные обязательства. Это максимум с осени 2013-го, за 5,5 лет.
Компания «АвтоВАЗ» объявила о приостановке производства из-за срыва поставок необходимых комплектующих со стороны нижегородского предприятия «Завод Автокомпонент», передает «Говорит Москва»
Как неудобно вышло-то
Волгарь написав:
В 2018 году продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 1 млн 800 591 единицу – на 12,8% больше, чем в 2017 году. По итогам декабря минувшего года тоже наблюдается положительная динамика (+5,6% до 175 240 автомобилей).
Такая вся из себя положительная динамика... положительная... а потом хрясь и полная остановка производства?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Результат внешней торговли России в апреле заметно ухудшился, причем в товарном секторе: сократился экспорт товаров и вырос их импорт, что сильно уменьшило традиционно положительное товарное сальдо. Улучшение же в секторе внешнеэкономических услуг оказалось намного менее заметным.
Результат внешней торговли России в апреле заметно ухудшился, причем в товарном секторе: сократился экспорт товаров и вырос их импорт, что сильно уменьшило традиционно положительное товарное сальдо. Улучшение же в секторе внешнеэкономических услуг оказалось намного менее заметным.
Простите, но совершенно не понятно, на основании чего Вы делаете подобные выводы ОБЩИЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Январь-апрель 2018 г. ОБОРОТ 215 230 ЭКСПОРТ 140 093 ИМПОРТ 75 136 САЛЬДО 64 956 Январь-апрель 2019 г. ОБОРОТ 215 843 ЭКСПОРТ 140 904 ИМПОРТ 79 938 САЛЬДО 65 967 http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977 Данные с сайта ФТС - и они чуть лучше, чем в 18-ом.