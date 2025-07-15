RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Рейтинг країн Європи за
рівнем бідності (інфографіка)

Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:37

Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія (30,3%), Туреччина (30,4%) та Румунія (27,9%) очолюють рейтинг країн з найвищим рівнем бідності у Європі. Тут майже кожен третій мешканець стикається з економічними труднощами через низькі зарплати, високу нерівність доходів і слабкі соціальні програми.

Дивися повний текст
Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100511
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:37

Де ви такі дані берете? Мабуть ви помилилися. В Чехії проживаю так , знаю яка тут бідність.
vajder67
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.09.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-5 найкращих місць для відпочинку в містах Європи
R2 » Суб 13 вер, 2025 20:21
4 387
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 вер, 2025 21:43
BIGor
Які квартири кияни обирають для життя (інфографіка)
R2 » Чет 14 сер, 2025 10:46
1 451
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 сер, 2025 10:46
dmitriy
ТОП-5 найгірших країн у світі, куди не варто переїжджати...
R2 » Вів 15 лип, 2025 15:16
2 690
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лип, 2025 08:37
spektrmet3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9704)
15.09.2025 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.