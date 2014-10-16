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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:54

Средняя по России зарплата в мае 2019-го: реальная, в долларах, динамика (инфографика)

https://kurs.vip/news/1321-srednyaya-po-rossii-zarplata

В мае 2019-го средняя по России начисленная (то есть до уплаты налогов с физических лиц) заработная плата, по предварительной оценке Росстата, незначительно выросла, составив 48,51 тыс. рублей против 48,030 тыс. рублей в апреле по уточнённым данным, и став наибольшей в истории для этого месяца года — и номинально и реально.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:05

По моим скромным подсчётам именно в день выборов на Украине Северный поток-2 пройдёт отметку в 2/3 уложенных труб.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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