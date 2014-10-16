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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 08:54

Средняя по России зарплата в мае 2019-го: реальная, в долларах, динамика (инфографика)

https://kurs.vip/news/1321-srednyaya-po-rossii-zarplata

В мае 2019-го средняя по России начисленная (то есть до уплаты налогов с физических лиц) заработная плата, по предварительной оценке Росстата, незначительно выросла, составив 48,51 тыс. рублей против 48,030 тыс. рублей в апреле по уточнённым данным, и став наибольшей в истории для этого месяца года — и номинально и реально.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:05

По моим скромным подсчётам именно в день выборов на Украине Северный поток-2 пройдёт отметку в 2/3 уложенных труб.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:42

И казалось бы, вроде такой огромный ЗВР...

А все равно
За январь-июнь сумма задолженности органов федерального управления перед иностранными кредиторами выросла в 1,5 раза - с 43,955 до 64,341 млрд долларов, сообщил ЦБ в четверг.
На 1 июля итоговый размер долга стал рекордным со второго квартала 2006 года, когда на российском правительстве еще «висело» около трети долга бывшего СССР (33 млрд долларов из 104 млрд на 1994 год).
Скорость же, с которой Минфин набирал внешние займы, стала беспрецедентной за все время доступной статистики центробанка - как в относительном выражении (на 50% за два квартала), так и в номинальном (на 20,3 млрд долларов).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:31

Совсем свеженькое

Россия предложила Турции купить СУ-35 в тот же день, когда Святая Гамэрыка испугалась продавать туркам частично предоплаченные Ф-35 :lol:
Хорошо хоть не спалились и не предложили за час до отказа 8)
https://twitter.com/spectatorindex/status/1151797221207134208
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:41

Уровень жизни в России продолжает падать шестой год подряд. По итогам второго квартала реальные располагаемые денежные доходы населения снова оказались в минусе, сообщил в среду Росстат.
За апрель-июнь показатель, отражающий сумму, которая остается на руках после обязательных платежей и корректировки на инфляцию, снизился на 0,2%.
Падение в первом квартала оказалось глубже, чем Росстат рассчитывал изначально - 2,5% вместо 2,3%. Накопленным итогом за полугодие россияне обеднели еще на 1,3% вдобавок к обвалу на 8,3% за 2014-18 гг.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:56

Парочка сегодняшних новостей

1. На 31 июля 2019 года построено 70% морской части газопровода (без учета увеличения на 35 км). То есть газопровод построен более чем на две трети.

2. Сегодня австрийцы сообщили, что по Северному потоку-2 первый газ будет получен к Новогодней полуночи.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:57

Повышается благосостояние граждан! Тех, которых нужно.

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/108067/
Премьер-министр Дмитрий Медведев 27 июля подписал постановление о выделении бюджетных средств на строительство терминала "Утренний" в Обской губе для проекта "НОВАТЭКа" по сжижению природного газа "Арктик СПГ 2".
Как сообщает "Коммерсантъ", общая стоимость строительства — 144,2 млрд руб., из которых на федеральную инфраструктуру в 2019-2022 годах государство выделит 103,6 млрд руб.


Самое интересное в этом всем? Бюджетные средства выделяются "Новатэку", чей совладелец-миллиардер был обьявлен самым богатым человеком РФ.

А остальные жители? Как обычно: 75% россиян не хватает денег до следующей зарплаты.
https://ria.ru/20190725/1556855862.html
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:31

Депозиты физлиц в банковской системе России — на максимуме, но лишь в рублевом номинале (инфографика)

https://kurs.vip/news/1351-depozity-fizlic-v-bankovskoy

Банк России опубликовал статистику депозитов физических лиц в банковской системе, которая показала, что рост остатков средств населения в банках продолжается. На 1 июня 2019-го на депозитах всех видов и во всех валютах объем денег физлиц составил в ₽-эквиваленте 28,836 трлн руб, что стало новым историческим максимумом.


===============================================================

Рейтинг субъектов Российской Федерации по объему и динамике депозитов физических лиц (инфографика)

https://kurs.vip/news/1352-reyting-sube ... -federacii

Банк России опубликовал региональную статистику депозитов физических лиц. В большинстве субъектов России объем привлеченных в банки средств населения за первые 5 месяцев 2019 года увеличился. Наибольшие суммы находятся на депозитных счетах в банках Москвы, Санкт-петербурга и Московской области.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:40

  Баблонавт написав:Россия предложила Турции купить СУ-35 в тот же день, когда Святая Гамэрыка испугалась продавать туркам частично предоплаченные Ф-35 :lol:
Хорошо хоть не спалились и не предложили за час до отказа 8)
https://twitter.com/spectatorindex/status/1151797221207134208


А что смешного?
То что Турция сближается с Россией?
Или то что у России появляется ещё один потенциальный рынок сбыта вооружений, причем входящий в НАТО?
А если турки согласятся покупать сушки, то тоже смешно будет?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:43

  maksimus silvestris написав:Депозиты физлиц в банковской системе России — на максимуме, но лишь в рублевом номинале (инфографика)

https://kurs.vip/news/1351-depozity-fizlic-v-bankovskoy

Банк России опубликовал статистику депозитов физических лиц в банковской системе, которая показала, что рост остатков средств населения в банках продолжается. На 1 июня 2019-го на депозитах всех видов и во всех валютах объем денег физлиц составил в ₽-эквиваленте 28,836 трлн руб, что стало новым историческим максимумом.


===============================================================

Рейтинг субъектов Российской Федерации по объему и динамике депозитов физических лиц (инфографика)

https://kurs.vip/news/1352-reyting-sube ... -federacii

Банк России опубликовал региональную статистику депозитов физических лиц. В большинстве субъектов России объем привлеченных в банки средств населения за первые 5 месяцев 2019 года увеличился. Наибольшие суммы находятся на депозитных счетах в банках Москвы, Санкт-петербурга и Московской области.

Да, в России на депозитах лежат почти 29 трлн. рублей, а на Украине 520 млрд. гривен (1,25 трлн. рублей в эквиваленте), т.е. в 23 раза меньше. На начало 1989-го в депозиты населения УССР в Сбербанке СССР составляли 64 млрд. советских рублей, населения РСФСР - 169 млрд, т.е. ВСЕГО в 3+ раза больше.
Волгарь
 
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