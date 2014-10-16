Додано: Пон 02 вер, 2019 12:31

Пока я долго и вкусно отдыхал, русские не прохлаждались, а работали не покладая рук.



Итог - 26 августа прошли отметку в 75% уложенных труб по Северному потоку - 2.



Будем начинать обратный отсчёт? Или подождём, когда останется 10%?

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.