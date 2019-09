Додано: Пон 02 вер, 2019 15:37

Баблонавт написав: Пока я долго и вкусно отдыхал, русские не прохлаждались, а работали не покладая рук.



Итог - 26 августа прошли отметку в 75% уложенных труб по Северному потоку - 2.



Будем начинать обратный отсчёт? Или подождём, когда останется 10%? Пока я долго и вкусно отдыхал, русские не прохлаждались, а работали не покладая рук.Итог - 26 августа прошли отметку в 75% уложенных труб по Северному потоку - 2.Будем начинать обратный отсчёт? Или подождём, когда останется 10%?

И чё кэп?Gazprom Finally Concedes Tough Times Ahead For Gas Exports, PricesGazprom admitted today that its gas exports to Europe will fall in 2019, Reuters reported on Thursday, meaning that its 200.8 billion cubic meters of gas it shipped in 2018 to Europe and Turkey is now a thing of the past.In 2018, Gazprom Export LLC’s website shows, Western European countries made up 81 percent of its exportsFor prices, Gazprom is expecting a decrease of 13 percent this year, to $215 per thousand cubic meters.Строить такие «высоко технологические» проекты как трубопроводы и продавать ресурсы очень наукоемкая процедура.