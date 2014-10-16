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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:38

Чим гірші будуть справи у московитів - тим кращою буде укро-економіка. І навпаки. Або-або. Як на війні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:46

  Frant написав:Чим гірші будуть справи у московитів - тим кращою буде укро-економіка. І навпаки. Або-або. Як на війні.

Я так понимаю, текущая ситуация обратно противоположная Вашему утверждению.
В 1988 51,6 млн. украинцев держали на вкладах 64 млрд. советских рублей - 1 240 на человека, а 147 млн. россиян -169 млрд. (1 140 рублей). Сейчас на одного россиянина приходится 29 трлн/146,7= 197 тыс. рублей, а на одного гражданина Украины 1 250/35,5=35 тыс. (в 5,5+ раз меньше). Только не пишите бреда про деньги российских олигархов - они хранят их за границей, в России эта масса лежит на 165 млн. депозитов.
Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 апреля 2019 г. составил 174,4 тыс. руб., увеличившись с начала года на 5,1%.

https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/580692/
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:24

Все хорошо, прекрасная маркиза!

https://www.gazeta.ru/social/news/2019/08/28/n_13393063.shtml
За прошедший год лишь 12% российских граждан получили повышение в зарплате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Как отмечается, 88% опрошенных в 2018 году вовсе не повышали и не индексировали зарплату. При этом 69% россиян ожидали увеличение заработной платы более трех лет, 19% — 2-3 года назад, а 12% — 1-2 года назад.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:31

Пока я долго и вкусно отдыхал, русские не прохлаждались, а работали не покладая рук.

Итог - 26 августа прошли отметку в 75% уложенных труб по Северному потоку - 2.

Будем начинать обратный отсчёт? Или подождём, когда останется 10%?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 15:37

  Баблонавт написав:Пока я долго и вкусно отдыхал, русские не прохлаждались, а работали не покладая рук.

Итог - 26 августа прошли отметку в 75% уложенных труб по Северному потоку - 2.

Будем начинать обратный отсчёт? Или подождём, когда останется 10%?

И чё кэп?
Gazprom Finally Concedes Tough Times Ahead For Gas Exports, Prices
Gazprom admitted today that its gas exports to Europe will fall in 2019, Reuters reported on Thursday, meaning that its 200.8 billion cubic meters of gas it shipped in 2018 to Europe and Turkey is now a thing of the past.
In 2018, Gazprom Export LLC’s website shows, Western European countries made up 81 percent of its exports
For prices, Gazprom is expecting a decrease of 13 percent this year, to $215 per thousand cubic meters.

Строить такие «высоко технологические» проекты как трубопроводы и продавать ресурсы очень наукоемкая процедура. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 15:59

Re: Російська економіка

  Ukrainian написав:Строить такие «высоко технологические» проекты как трубопроводы и продавать ресурсы очень наукоемкая процедура.

Русские с этими задачами справляются. На "отлично".

А вот то, что происходит с украинскими объектами аналогичного класса, - нефтепровод Одесса-Броды, ГТС и проч. - я даже не буду комментировать.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:34

  Баблонавт написав:
  Ukrainian написав:Строить такие «высоко технологические» проекты как трубопроводы и продавать ресурсы очень наукоемкая процедура.

Русские с этими задачами справляются. На "отлично".

А вот то, что происходит с украинскими объектами аналогичного класса, - нефтепровод Одесса-Броды, ГТС и проч. - я даже не буду комментировать.

Вот только почему-то все подрядчики иностранцы
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 07:30

Статистика внешней торговли России. Июнь 2019-го

https://kurs.vip/news/1354-statistika-v ... vli-rossii

Результаты внешней торговли России в июне немного улучшились после двух подряд месяцев ухудшения, и это при том, что нефть в июне была дешевле: оборот внешней торговли в июне вырос с мая на 4,6%: до $67,60 млрд (доля товарооборота — 77,6%, оборота внешнеэкономических услуг — 22,4%), при том, что мировая цена «Urals» упала на 12,7%, до $61,9/бар. (среднемесячный показатель).
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:51

ВМФ избавили от украинских двигателей

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, входит в Ростех) создала линейку двигателей для российского флота, который ранее использовал силовые установки производства Украины, заявил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
«ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-морского флота России от 8 тыс. л.с. до 25 тыс. л.с. Это двигатели семейства М70 как для кораблей класса «Зубр» и «Мурена» на воздушных подушках, так и очень ожидаемый двигатель М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386. Эти двигатели позволяют сформировать практически всю номенклатуру силовых агрегатов для кораблей ВМФ России и закрыть потребности Минобороны»
.......
Ранее сообщалось, что все строящиеся в России фрегаты в течение 2018 и 2019 годов будут оснащены отечественными двигателями, разработанными «Сатурном» в рамках программы импортозамещения. Напомним, в январе 2018 года Шмотин заявил, что новые корабельные газотурбинные двигатели, разработанные на рыбинском предприятии «Сатурн», превосходят по характеристикам украинские аналоги.

https://vz.ru/news/2019/9/9/996718.html
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Баблонавт
 
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