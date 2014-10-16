Додано: Вів 08 жов, 2019 15:52

Пока на Украине занимаются высокопродуктивными выяснениями кто кому ганэбный зраднык, люди работают.

На 01 октября уже было уложено 83% труб от общей протяжённости Северного Потока-2.

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.