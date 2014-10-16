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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:58
Новые данные.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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