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Російська економіка

Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:58

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Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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  #<1 ... 161162163164
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