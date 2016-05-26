Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:55
greenozon написав:
такого Україна ще не бачила.
бачила, бачила: МММ, King's Capital, Меркурій, Оберіг, Український дім Селенга, Гермес фінанс Україна - напевне щось пропустив, я це не відслідкую, але чудово пам’ятаю, там теж так горлопанили.
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Я теж
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уж очень целенаправленно загоняют, а когда так навязчиво загоняют – всегда ЖДИ БЕДЫ, не хочу «накаркать», но я бы точно, не вкладывал последние…
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YuriySVik
в Пон 08 жов, 2018 09:36, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:12
надіюсь це не буде нчим тим, що ви згадали!
я власне мав на увазі ось це -
Онлайн-продаж ОВДП відкриє ринок інвестування для фіз. осіб – ПриватБанк
https://privatbank.ua/news/2018/9/21/714 https://finclub.net/news/privatbank-nac ... vat24.html
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:13
Не справився найбільший держбанк (ПБ) із своєю вересневою обіцянкою...
"К концу года ПриватБанк планирует запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ)."
Але прохання додати модуль по роботі із ОВДП в "Менеджер депозитів" все ще актуальне!
Дякую за найкращу програму по керуванню та обліку депо-портфелем.
greenozon
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