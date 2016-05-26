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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 63
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
16%
10
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
17%
11
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
67%
42
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:55

  greenozon написав:такого Україна ще не бачила.

бачила, бачила: МММ, King's Capital, Меркурій, Оберіг, Український дім Селенга, Гермес фінанс Україна - напевне щось пропустив, я це не відслідкую, але чудово пам’ятаю, там теж так горлопанили.
-
  greenozon написав:я власне мав на увазі ось це -
Онлайн-продаж ОВДП відкриє ринок інвестування для фіз. осіб – ПриватБанк
https://privatbank.ua/news/2018/9/21/714

Я теж
-
уж очень целенаправленно загоняют, а когда так навязчиво загоняют – всегда ЖДИ БЕДЫ, не хочу «накаркать», но я бы точно, не вкладывал последние…
Востаннє редагувалось YuriySVik в Пон 08 жов, 2018 09:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:12

надіюсь це не буде нчим тим, що ви згадали! :)

я власне мав на увазі ось це -
Онлайн-продаж ОВДП відкриє ринок інвестування для фіз. осіб – ПриватБанк
https://privatbank.ua/news/2018/9/21/714

https://finclub.net/news/privatbank-nac ... vat24.html
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:13

Не справився найбільший держбанк (ПБ) із своєю вересневою обіцянкою... :(

"К концу года ПриватБанк планирует запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ)."



Але прохання додати модуль по роботі із ОВДП в "Менеджер депозитів" все ще актуальне!


Дякую за найкращу програму по керуванню та обліку депо-портфелем.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:13

Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)

А есть подобная программа на android ?
Siris
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:28

Haza

вітання автору гарної програми
чи плануєте продовжувати працювати над нею?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:08

greenozon
Часу на програму немає, на жаль
Haza
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