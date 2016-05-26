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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 224225226227

Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 66
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
15%
10
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
20%
13
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
65%
43
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:16

  0720 написав:не можу знайти останню версію для завантаження, хотів поставити на новий комп, а в першому пості посилання лише на стару версію 2.5.5.0 -- ця версія не хоче працювати у Windows 10 внаслідок параметрів доступу до файлів даних в папках ProgramFiles та ProgramFiles(x86)

де можна завантажити останню версію та який в неї номер (2.5.8.0?)

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4211207#p4211207
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4211242#p4211242
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 15:04

Re: Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)

Шановне товариство!
Щось давно не читав тему :(
Які покращення є у версії 2.5.8.0. в порівнянні з 2.5.4.0?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:05

  V2 написав:Шановне товариство!
Щось давно не читав тему :(
Які покращення є у версії 2.5.8.0. в порівнянні з 2.5.4.0?

Чого заморочуватись, ставте останню. Програма чудова.
Мабуть дрібні покращення, уточнення, виправлення, оптимізація. Точніше - до автора, велика йому подяка.
*******
valya
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