|
|
Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:55
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8990
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор