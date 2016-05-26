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Програма "Менеджер
депозитів" (Менеджер депозитов)

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 226227228229

Чи будете користуватися сайтом, подібним до програми "Менеджер депозитів"?

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов) 2.5 5 67
1. Авжеж, дуже зручно з будь-якого комп'ютера мати доступ.
16%
11
2. Так, якщо сайт буде захищено сертифікатом безпеки.
19%
13
3. Ніколи і ніде не буду розміщувати дані про мої рахунки.
64%
43
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:55

Автору на замітку - «Мінфін» запустив новий сервіс для API курсів валют — Minfin for Developers

https://minfin.com.ua/ua/2020/07/14/488 ... eekly_news
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