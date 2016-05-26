Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
По замовчуванню встановив розмір зображення - 125%. Всі програми відображаються коректно, тільки трішки попливла чіткість в менеджері депозитів. При поверненні до 100% - в менеджері все ок. Проте, не зручно користуватися іншими програмами. Ось така дилема ...
V2 написав:По замовчуванню встановив розмір зображення - 125%. Всі програми відображаються коректно, тільки трішки попливла чіткість в менеджері депозитів. При поверненні до 100% - в менеджері все ок. Проте, не зручно користуватися іншими програмами. Ось така дилема ...
Откройте папку с программой. На экзешнике через правую кнопку мыши - Свойства-Совместимость-Изменить параметры высокого DPI и отметьте галочкой, как на скрине. Сохраните-Применить. И будет вам счастье! https://ibb.co/ykKxLcz