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Обязательный выкуп акций
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:42
St/2 написав:lrs7719
Если с объемом понятно, то с налогами не совсем.
При выкупе деньги зайдут и налог нужно будет оплатить до августа 2019.
При продаже через стакан, прибыль можно будет тянуть до вывода денег с биржи.
А что не понятно с налогами?
Цена байбека меньше, чем текущая цена и соответственно налоги будут меньше.
При продаже через стакан прибыль фиксируется, налог больше, его удержит брокер в январе 2019 или заплатите сами так же до августа 2019, тянуть до вывода с биржи не получится
ПС. Сейчас рано принимать окончательное решение, пока только нужно направить требование. А потом можно не подписать договор и сойти с базара.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:27
Камикадзе написав:
ПС. Сейчас рано принимать окончательное решение, пока только нужно направить требование. А потом можно не подписать договор и сойти с базара.
Спасибо. На подачу требования есть 30 дней. Правильно? Думаю просто подьехать в сам Аваль и спросить за пакет документов.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:31
Yuri_T написав:Камикадзе
не вижу проблемы.
депозитарное учреждение делает выписку, сканирует, отправляет вам на e-mail, вы её печатаете, пишете "з оригіналом згідно" и прикладываете к требованию.
Так и придется делать, спасибо
Проблема тут только в долбое...ме нашей власти - на словах курс на дерегуляцию (уменьшение ненужных справок и бумаг), а на деле все наоборот.
Зачем реально нужна эта выписка на дату подачи требования?
Для байбека эмитенту необходимо и достаточно знать:
1) количество голосующих акций (на дату среза для собрания - уже знает при подговтовке к собранию)
2) количество акций, указанных в требовании (Должно быть не больше п.1 - увидит в требовании)
3) количество акций на момент исполнения договора (Должно быть не меньше п.2 - узнает от хранителя при исполнении договора). Куда тут прилепить выписку на дату подачи требования? К моменту сделки мог продать эти акции и что тогда? Акционер не выполнил условия договора с вытекающими последствиями. А выпиской на дату подачи требования можно только подтереться, никому она реально не нужна.
А не пришлешь бумажку - дашь им повод послать тебя далеко ...
Обидно что бестолочи плодят ненужные бумаги, загружают тупой работой акционеров, хранителя, изображают законотворчество и реформы
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:43
Yuri_T написав: lrs7719 написав:
Во-вторых - налоги. Зачем же деньги и время терять?
если купить облиги через своего же брокера без вывода денег в банк, то налоги удержаны не будут.
Гл.бух одного из брокеров утверждает, что сумму налога к уплате они все равно начислят независимо есть деньги на моем счету УБ на 01.01 или нет.
Т.е. схема покупки ЦБ на конец года работает не у всех? Просветите плиз
Камикадзе.
На счет "спрыгнуть" с заявления на байбек не все так однозначно. Эмитент последний кто будет принимать решение. И обязан выкупить все количество под ноль. Законом предусмотрено, предложение с ценой к выкупу по итогам голосования всем голосовавшим "проти" от эмитента и ваше заявление- вимога уже являются фактом заключения договора (достижения договоренности) и заключение отдельного договора между акционером и эмитентом не обязательно. Т.е. к двум встречным предлржениям остается подложить копию квитанции о перечислении средств на ваш счет.
Как будет в случае с Авалем не знаю.
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paolot
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:30
paolot написав:
Гл.бух одного из брокеров утверждает, что сумму налога к уплате они все равно начислят независимо есть деньги на моем счету УБ на 01.01 или нет.
Т.е. схема покупки ЦБ на конец года работает не у всех? Просветите плиз
Камикадзе.
На счет "спрыгнуть" с заявления на байбек не все так однозначно. Эмитент последний кто будет принимать решение. И обязан выкупить все количество под ноль. Законом предусмотрено, предложение с ценой к выкупу по итогам голосования всем голосовавшим "проти" от эмитента и ваше заявление- вимога уже являются фактом заключения договора (достижения договоренности) и заключение отдельного договора между акционером и эмитентом не обязательно. Т.е. к двум встречным предлржениям остается подложить копию квитанции о перечислении средств на ваш счет.
Как будет в случае с Авалем не знаю.
1) Схема работает у всех, а Гл.бух все правильно сказал. Сумма налога начисляется не зависимо от наличия денег и отражается в форме 1ДФ в графе "начислено". А вот оплата в бюджет этой суммы производится брокером только при наличии денег на счете клиента. При отсутствии денег
налог брокер не платит, а в форме 1ДФ в графе "уплачено" ставит прочерк и указывает признак отсутствия денег у клиента. Вам выдается аналогичная справка, где указана сумма начисленных налогов и сумма удержаных (нули). Вы это отражаете в декларации и платите самостоятельно до августа
2) Вымога не является фактом заключения договора - это даже не полноценная оферта, так как закон помимо вымоги содержит еще ряд требований к акционеру: "відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає". Если я продам акции в рынок, или не подпишу договор - то сделка не может состояться по вине акционера. Банк в этом случае ничего платить не будет
3) Эмитент не обязан выкупать "под ноль" - акционер имеет право требовать выкуп только голосующих акций (срез за 3 дня до собрания), все что куплено позже пролетает. Акционер не обязан требовать выкуп всех голосующих акций - может потребовать выкупить только часть этих акций
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Додано: Суб 05 тра, 2018 21:10
Камикадзе
3. Я не трейдер. Активной торговлей не интересуюсь. Поэтому, "под ноль" понимал, актив в портфеле. В этой ситуации вопрос может возникнуть даже при голосовании доверенным лицом частью голосов.
2. Спорить не буду, привел только часть разьяснений от комиссии относительно норм ст.68 Можете поискать самостоятельно. Имхо, цену выкупа нужно расчитывать по хорошему до собрания, т.к.от нее напрямую может зависеть и ваше решение при голосовании. На практике, все иначе. Особенно уникальна ситуация, когда даже спустя месяц после собрания Эмитент игнорит цену и сам выкуп (это не про индексные бумаги). Дело доходит до суда и суд.эконом.экспертиза определяет цену. При этом Эмитент оплачивает затраты на ее проведение. А дальше Вы заявляете, что продали кому-то. Забавно. Вы действительно уверены, что имеете только право требовать, а обязанности "то таке" и пусть их соблюдает только Эмитент? Ну , ну ...
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paolot
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Додано: Пон 07 тра, 2018 08:11
paolot написав:Камикадзе
3. Я не трейдер. В этой ситуации вопрос может возникнуть даже при голосовании доверенным лицом частью голосов
.
2. Особенно уникальна ситуация, когда даже спустя месяц после собрания Эмитент игнорит цену и сам выкуп (это не про индексные бумаги).
Технически невозможно голосовать "частью голосов" (исключение только выборы членов наблюдательного совета)
Цена выкупа 31,3 коп посчитали сами еще в день публикации объявления. Эмитент обязан ее публиковать в течение 5 рабочих дней
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Додано: Пон 07 тра, 2018 08:12
Ціна викупу 1 акції становить 0,3130 грн. (була затверджена Наглядовою
радою Банку, Протокол №НР-1/1 від 02.05.2018 р., та визначена як ринкова вартість
акцій Банку станом на останній робочий день, що передував дню розміщення в
установленому порядку повідомлення про скликання Зборів).
Протягом 30 днів після Зборів акціонер, який має намір реалізувати право
обов’язкового викупу, має подати Банку письмову вимогу. У вимозі акціонера
мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання
(місцезнаходження), кількість тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він
вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що
підтверджують його право власності на акції Банку станом на дату подання вимоги.
На підставі поданої акціонером вимоги про обов’язковий викуп акцій між
акціонером та Банком укладається у письмовій формі Договір про викуп акцій
згідно з типовою формою, затвердженою Наглядовою Радою Банку.
Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера Банк, на підставі
укладеного із акціонером Договору про викуп акцій, здійснює оплату вартості акцій
за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу
акцій, що належать акціонеру. Відповідний акціонер повинен вчинити усі дії,
необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов'язкового викупу яких
він вимагає, у т.ч. відповідно до умов Договору про викуп акцій.Оплата акцій
здійснюється у грошовій формі, згідно умов Договору про викуп акцій.
Подати письмову вимогу, ознайомитись з типовою формою Договору про
викуп акцій та отримати більш детальну інформацію щодо викупу акцій акціонери
можуть за адресою: Дніпровська набережна, 7, м.Київ, телефон для довідок (044)
490-87-42/43.
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