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Обязательный выкуп акций

Обязательный выкуп акций
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 06:50

  Yuri_T написав:
  Філ написав:lrs7719 Я телефонував сьогодні цілий день на 2 телефони зазначені в листі. Ніхто не піднімає слухавку.

да, это их стиль работы.
только личное присутствие или электронная почта (не всегда).


Их там только двое: девочка на телефоне и молодой человек с клиентами. Основной упор работы отговорить не подавать заявления.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:16

lrs7719 То вони переконують не подавати заяву? Чим аргументують? Бо в першому пості ви писали протилежне.
Філ
 
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