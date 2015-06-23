Обязательный выкуп акций

Их там только двое: девочка на телефоне и молодой человек с клиентами. Основной упор работы отговорить не подавать заявления.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 тра, 2018 06:50
Их там только двое: девочка на телефоне и молодой человек с клиентами. Основной упор работы отговорить не подавать заявления.
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:16
lrs7719 То вони переконують не подавати заяву? Чим аргументують? Бо в першому пості ви писали протилежне.
Додано: Сер 23 тра, 2018 08:41
какой смысл читать разъяснения этих неадекватов?
из предыдущих бай-бэков: пока эмитент не увидит на своем счете в НДУ акции, никто вам деньги не заплатит.
и реквизиты счета, и сроки оплаты после поставки, регулируются договором.
на каком основании ДУ спишет ваши акции, если вы не предоставите договор? на основании заявления? что ж, попытайте счастья... расскажете нам потом...
т.е.: нет договора/нет акций/нет денег.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 23 тра, 2018 08:49
Раньше в законе не было, сейчас есть
Обязанности акционера не ограничиваются подачей вымоги. Как планируете обойти эту норму?
Нотариальное согласие супруги будете предоставлять? Это тоже необходимое действие
Аваль явно не хочет платить двд, тем кто не хочет быть акционерами. И юротдел у них не пальцем деланный, его на кривой козе не объедешь
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Сер 23 тра, 2018 08:58
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:04
Именно эта норма меня и напрягает. Из разъяснений (как в авале так комиссии) я понял, что 30 дней, в течении которых банк должен мне перечислить деньги начинают отсчёт с даты подачи заявления (первый этап) и включают также дату подписания договора (второй этап). Не подписал договор - не вчинив дії.
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:11
так меня волнует не процедура списания у меня акций, а будет ли выкуп если договор подам скажем 15 июля (дата подачи заявления - 22 мая). Как я понимаю - то нет.
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:18
lrs7719
чтобы не ломать и себе и всем голову, дождитесь реакции Аваль на ваше заявление.
они пришлют договор на подписание и, скорее всего, письмо, где будет изложено что и когда вам нужно сделать.
если письмо будет - руководствуйтесь.
если не будет - пишите.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:40
Был сегодня в банке.
Отношение такое как-будто я пришел у них что-то украсть.))
Долго спрашивали хорошо ли я подумал, предупреждали что пожалею....
Из того что удалось выяснить
- землю едят, что фиг такие хитрожопые как мы получим дивиденды - отсечка будет после 27 июня.
- банк выступает налоговым агентом при выплате
- если к договору не будут прилагаться документы подтверждающие цену приобретения акций то налог посчитают от всей выплачиваемой суммы
- насколько я понял договор по почте высылать не будут - будут вызванивать и приглашать на подписание
- дали образец договора
В договоре смущает фраза
Не понимаю чем отличается дата укладання от дати підписання ?
Еще из интересного
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:02
Звонили с Аваля. Краткое содержание:
1. Может Вы передумаете? Нет? Ну вышлите выписку с ценами, по которым вы покупали акции. Иначе налог (18% + 1,5%) будет удержан от всей суммы байбека.
2. Договор и разъяснения мы вам высылать не будем - вы ж ознакомились с типовой формой. Поэтому просто вышлите номер счёта куда будут перечислены деньги.
3. Вы можете только 22 го подъехать?! Но это очень поздно! Вы же заявление подали 22 го мая! Мы можем не успеть перечислить деньги!
|