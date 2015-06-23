Обязательный выкуп акций

Додано: Сер 23 тра, 2018 09:18

lrs7719

чтобы не ломать и себе и всем голову, дождитесь реакции Аваль на ваше заявление.

они пришлют договор на подписание и, скорее всего, письмо, где будет изложено что и когда вам нужно сделать.

если письмо будет - руководствуйтесь.

если не будет - пишите.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.