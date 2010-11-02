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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 642
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
152
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 642
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:11

  Alex_ki написав:
balance написав:
  SILVER_UA написав:в этом банке есть онлайн обмен валюты ? где можно увидеть курсы и какой минимальный бесплатный набор карт для этого нужен ?

досить гривневої картки (тариф Активний) і валютного рахунку для виплат
курс здається видно тільки в самому онлайн банкінгу
А снятие с этого валютного счета с комиссией?

Со счета для выплат снимаете без комиссии
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:30

  Alex_ki написав:Курсы тут http://saks54.tk/kurs/


Курс почему-то совпадает с курсом, который у аваля на главной странице.
24,50/24,75 в ИБ против 24,65/25,00
Computer
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  #<1 ... 650651652653
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