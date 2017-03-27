RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОНОВЛЕНО Представник
банку 27-3-2017

ОНОВЛЕНО Представник банку 27-3-2017
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:06

izibank

Тема:izibank

Представник банку:izibank
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2243
З нами з: 14.09.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:59

MTB BANK

Тема: MTB BANK

Представник банку: МТБ БАНК
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2243
З нами з: 14.09.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:37

Приватбанк

Тема: Приватбанк

Представник банку: ПриватБанк
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2243
З нами з: 14.09.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: octopus і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.