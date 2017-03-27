ОНОВЛЕНО Представник банку 27-3-2017

izibank
Тема:izibank
Представник банку:izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:06
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:59
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:37
Приватбанк
Тема: Приватбанк
Представник банку: ПриватБанк
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