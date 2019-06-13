Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf не останется 6 штук, там минимум 5% комиссии, +очень возможно, что все расходы по оформлению на покупателе. останется 3, которые придется потратить на покраску/линолеум/бронедвер, тогда будет, м.б, 5500. а новострой в свою очередь не 7, а скорее 8-8.5 т.о реальная доходность, как правильно заметил Барабашов- "на моменте", может и выше, но дельта внезапно уменьшилась минимум вдвое..
antonivs3 написав:hxbbgaf не останется 6 штук, там минимум 5% комиссии, +очень возможно, что все расходы по оформлению на покупателе. останется 3, которые придется потратить на покраску/линолеум/бронедвер, тогда будет, м.б, 5500. а новострой в свою очередь не 7, а скорее 8-8.5 т.о реальная доходность, как правильно заметил Барабашов- "на моменте", может и выше, но дельта внезапно уменьшилась минимум вдвое..
Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и то не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.
hxbbgaf написав:Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.
или мы с вами про разные города разглагольствуем?..
hxbbgaf написав:Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.
или мы с вами про разные города разглагольствуем?..
rjkz написав:А Вы попробуйте купить. Недавно один человек из другой страны поинтересовался или может соответствовать действительности инфа, что его знакомый продал 1 к на Радужном за 19 куе в 2016. Сначала я сказал, что нет, что таких цен не было в 2016. Но через некоторое время уточнил свой ответ - КУПИТЬ нельзя было 1к за 19 куе, но ПРОДАТЬ можно, а за рыночную цену продавать можно было очень долго. С его стороны тоже последовало уточнение - человек приехал в Украину на 5 дней и за это время продал. Так и в данном случае - продавать можно 100 лет, и эта цена может и быть справедливой, но нет спроса.
antonivs3 написав:hxbbgaf не останется 6 штук, там минимум 5% комиссии, +очень возможно, что все расходы по оформлению на покупателе. останется 3, которые придется потратить на покраску/линолеум/бронедвер, тогда будет, м.б, 5500. а новострой в свою очередь не 7, а скорее 8-8.5 т.о реальная доходность, как правильно заметил Барабашов- "на моменте", может и выше, но дельта внезапно уменьшилась минимум вдвое..
Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и то не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.
Сказал теоретик, никогда ничего не сдававший, и, видимо, даже не снимавший
hxbbgaf написав:Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.
или мы с вами про разные города разглагольствуем?..
Про Киев.
Треба пояснити новоприбулим форумчанам: є бідний-бідний Київ пана Hxbbhaff (для мешканців якого безбалконна вбита "гостінка" за 20 000 - це круто!), і є багатий рожевоокулярний Київ п.Фейслеса (в якому пересічні таксисти, електрики і плиточники отримують ЗП 1000-1500 дол/міс).
Реальний Київ - це щось середнє між цими уявними гротескними видумками наших панів, які варяться у власному соусі.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 лис, 2019 08:33, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців