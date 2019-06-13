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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1690169116921693

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:21

hxbbgaf не останется 6 штук, там минимум 5% комиссии, +очень возможно, что все расходы по оформлению на покупателе. останется 3, которые придется потратить на покраску/линолеум/бронедвер, тогда будет, м.б, 5500.
а новострой в свою очередь не 7, а скорее 8-8.5
т.о реальная доходность, как правильно заметил Барабашов- "на моменте", может и выше, но дельта внезапно уменьшилась минимум вдвое..
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:25

  antonivs3 написав:hxbbgaf не останется 6 штук, там минимум 5% комиссии, +очень возможно, что все расходы по оформлению на покупателе. останется 3, которые придется потратить на покраску/линолеум/бронедвер, тогда будет, м.б, 5500.
а новострой в свою очередь не 7, а скорее 8-8.5
т.о реальная доходность, как правильно заметил Барабашов- "на моменте", может и выше, но дельта внезапно уменьшилась минимум вдвое..

Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и то не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:12

  kingkongovets написав:
  Frant написав:А що ця публіка буде робити в Україні? Торгувати шаурмою чи секонд хендом за 300 Дол/міс?

В Пакістані ЗП такі, як в нас, можливо, й вищі.


обратите внимание на национальный состав курьеров глово и убер итс - возле оушена и бессарабки у них стойбища


За 200-500 баксов в месяц + проживание, питание, мед.помощь + билет домой раз в год, пакистан, бангладеш и индия продается в рабстов на Бл.восток на ура.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:13

  hxbbgaf написав:Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.

или мы с вами про разные города разглагольствуем?..
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:30

  antonivs3 написав:
  hxbbgaf написав:Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.

или мы с вами про разные города разглагольствуем?..

Про Киев.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:31

  rjkz написав:А Вы попробуйте купить.
Недавно один человек из другой страны поинтересовался или может соответствовать действительности инфа, что его знакомый продал 1 к на Радужном за 19 куе в 2016.
Сначала я сказал, что нет, что таких цен не было в 2016.
Но через некоторое время уточнил свой ответ - КУПИТЬ нельзя было 1к за 19 куе, но ПРОДАТЬ можно, а за рыночную цену продавать можно было очень долго. С его стороны тоже последовало уточнение - человек приехал в Украину на 5 дней и за это время продал.
Так и в данном случае - продавать можно 100 лет, и эта цена может и быть справедливой, но нет спроса.

Это не она?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 1c85ceb84e
Он ее до сих пор что ли продает?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  antonivs3 написав:hxbbgaf не останется 6 штук, там минимум 5% комиссии, +очень возможно, что все расходы по оформлению на покупателе. останется 3, которые придется потратить на покраску/линолеум/бронедвер, тогда будет, м.б, 5500.
а новострой в свою очередь не 7, а скорее 8-8.5
т.о реальная доходность, как правильно заметил Барабашов- "на моменте", может и выше, но дельта внезапно уменьшилась минимум вдвое..

Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и то не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.
Сказал теоретик, никогда ничего не сдававший, и, видимо, даже не снимавший
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:47

  Faceless написав:Сказал теоретик, никогда ничего не сдававший, и, видимо, даже не снимавший

Выше квартира на Радужном за 19 штук. Начался обвал цен?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:30

  hxbbgaf написав:
  antonivs3 написав:
  hxbbgaf написав:Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.

или мы с вами про разные города разглагольствуем?..

Про Киев.


Треба пояснити новоприбулим форумчанам:
є бідний-бідний Київ пана Hxbbhaff (для мешканців якого безбалконна вбита "гостінка" за 20 000 - це круто!), і є багатий рожевоокулярний Київ п.Фейслеса (в якому пересічні таксисти, електрики і плиточники отримують ЗП 1000-1500 дол/міс).


Реальний Київ - це щось середнє між цими уявними гротескними видумками наших панів, які варяться у власному соусі.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 лис, 2019 08:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:32

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Сказал теоретик, никогда ничего не сдававший, и, видимо, даже не снимавший

Выше квартира на Радужном за 19 штук. Начался обвал цен?

Ви телефонували?
Скоріше за все, то фейк від ріелторів.

Крім того, ринок зараз насичений, в порівнянні з літом. Знову з'явилось недороге житло на " вторинці".
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