Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Не знаю, о чем вы тут спорите, но, к примеру, после того, как вокруг Левобережной к Евровидению сделали ремонт и все столбы освещения поменяли на лед лампы, там стал просто агинь, и с 2016 все зашибись, все работает, светло, видимость отличная, чего ещё скиглити ума не приложу
_Mykola_ написав:Заваренные мусоропроводы или их полное отсутствие, это супер, нет вони, нет рассадника насекомых. И, дело не в деньгах, а банальной чистоте.
Почему в Нью-Йорке никто мусоропроводы не заваривает, а чистота и отсутствие вони?
Может потому, что мусоропроводы спроектированы не по "д*****"?
С первого раза как только увидел и осознал что это и как оно работает, сразу возник вопрос... какой чудак на букву М, такое спроектировал?
Это ж надо додуматься в многоэтажном доме сделать тупо трубу с нечистотами, внизу которой есть мелкий контейнер в который это все летит с десятков метров высоты, и это все потом кто-то должен выгребать вручную...
rjkz написав:ЗЗЫ: Для Франта. Насчет того, что при горилле что-то там делается...ни при одном предшественнике еще жители одного дома не асфальтировали разрытый коммунальщиками двор и оставленный на год+ за свои бабки. Сейчас ВПЕРВЫЕ собираются деньги на ремонт лифта. Полгода простоя. Такого ужасного обслуживания как при горилле с отшибленными мозгами еще не было. Фтопку и такого мэра.
Я бы сказал что лучшим мером был Попов, открывались станции метро, делались развязки...
Точно не знаю, но есть мусороприемник и, очевидно, мусоропровод. Внизу, очевидно, контейнера нет, потому что весь несортированный мусор в черных мешках потом лежит на тротуарах и несколько раз в неделю его собирает мусоровоз. Примите во внимание, что в НЙ 90% жилья - это очень старый фонд. К счастью для НЙ, там не было 2-й мировой, во время которой был существенно разрушен Киев и впоследствии восстановлен уже в новом качестве. Поэтому, я не думаю, что там стоят какие-то роботы на космических технологиях, фасующие мусор. И там не так спроектированы дворы - нет заездов во двор, билдинги практически примыкают друг к другу. Поэтому мусоровозы просто останавливаются на дорогах и мусорщики забрасывают мешки в мусоровоз. Кстати, насколько я знаю, мусорщики в НЙ имеют 50 баксов в час и еще и кучу бенефитов от Юниона. При этом, никаких запахов нет в помине...вернее запахи есть- моющих средств и освежителей воздуха. Потому что это все хозяйство (которому зачастую под сто лет) регулярно моется, в компактор-руме (это комната на этаже, внутри которой мусороприемник) стоят автоматические освежители воздуха. Почему такое нельзя воссоздать в относительно новых домах Киева? И насколько я знаю, в Париже тоже мусороприемники не заваривают. Причем, во многих многоквартирных домах мусороприемники прямо в кухне.
Мне трудно сказать кто из мэринов "самый лучший"...наверное такого еще не было. Наверное тот, который победит коррупцию и воровство, тот и будет. Но если говорить о коммунальном хозяйстве и чистоте города, то как ни смешно, это лучше всего было при космосе. причем, что смешно в двойне, это не требовало ни каких-то сверхусилий ни сверхрасходов.
Если говорить о финансовой стороне дела, то мне пофиг сколько это стоит - лишь-бы все работало и при этом не создавались риски для права собственности (о чем сторонники ОСББ или не подозревают или умалчивают).
kingkongovets написав:shapo я же выше достаточно ясно написал - нравится это вам, или не нравится, но выхода из ситуации два: 1) создавать осбб, участвовать в муниципальных программах (которых кстати достаточно) брать управление в свои руки и приводить дом и придомовую в порядок 2) продолжать жаловаться, страдать и жить в говне но вам похоже более близок второй вариант - что ж, каждый свою судьбу выбирает сам похоже вы слишком буквально в свое время восприняли лозунги тех лет типа "все вокруг народное, все вокруг мое" зекам на зоне ничего не принадлежит, ничего "вашего" в совке не было с приветом, кэп
ИМХО, Тут надо или драконить жесткими штрафами с неотвратимостью наказаний за нарушения законов и правил, или банально ждать пока не вымрут те кто считает, что им все должно государство, которое, кстати, уже давно умыло руки с принятием и вступлением в действие нового кодекса ЖКХ. В котором определено ВСЕ что касается дома, это прямая ответственность жильцов, и уже никто никому ничего не должен, но до 99% владельцев это по-прежнему не доходит.
Даже в новых домах в которых 100% собственников уже купили "за свои", тоже присутствует у большинства пунктик - нам все должны, и отношение такое же жлобско/скотское к МОПам, лифтам, несущим конструкциям дома и пр...
На какие шиши пенсы будут содержать свои хрущи? Я понимаю, что сейчас в тренде молодые и успешные, но социальную функцию с государственных и комунальных структур никто не снимал. Причем эти хрущи имеют на порядок больше проблем, чем новострои, меньше жильцов и у этих жильцов намного меньше доход. Что бум делать?
kingkongovets написав:ну так зачем далеко ходить - вон шапо купивший квартиры в совкашлаке за свои искренне убежден шо ему шото недодали и недоплатили (обокрали прям ггг) потому шо он дескать работал за гроши при совке и да - пока не перемрут эти вечные терпилы с совковым менталитетом нам всем это будет еще очень долго отрыгиваться, они до смерти будут считать себя обкраденными и продолжать голосовать за популистов
1) shapo прекрасно понимает в какой стране живет и потому ни на кого и ни на что никогда не надеялся и все покупал себе сам 2) мой совкошлак не намного хуже продукции КАНа от который вы тут писиетесь или тем более Аркады или Укрбуда. По крайней мере в нем еще был бетон без тех добавок которые сейчас в него сыпят, а вы потом дышите много лет. 3) я,естественно, как и многие мои ровесники долго не проживу. Вот только кто будет жить после нас в богом забытой стране под названием Украина из которой местное население от такой власти бежит как черт от ладана - беженцы с Кавказа и Судана?
Не мешайте людям носить розовые очки. Модные мопы рулят. Что будет с этими домами через 20 лет - надо слишком много думать. А нечем.