Поправка: Трамп раздаст по 1200 баксов не каждому легальному резиденту, а тільки подавшему инком такс із річним доходом менше 75,000 за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 05:21
Поправка: Трамп раздаст по 1200 баксов не каждому легальному резиденту, а тільки подавшему инком такс із річним доходом менше 75,000 за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:18
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:39
Это да. Ошарашен. Будет все очень плохо.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:51
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вести с полей аренды:
1. Арендатор попросил скидку в 40%. Запрос удовлетворен.
2. Арендатор съезжает под предлогом расширения( стесняется просить скидку).
3. Арендатор съезжает без предлога, скидку не просил.
Квартиры центр. Сегмент выше среднего.
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