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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1816181718181819

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 05:21

  rjkz написав:Трамп раздаст по 1200 баксов каждому легальному резиденту, подавшему инком такс за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.

Поправка: Трамп раздаст по 1200 баксов не каждому легальному резиденту, а тільки подавшему инком такс із річним доходом менше 75,000 за 2018 и/или 2019 год. + по 500 долларов на каждого ребенка.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:18

ПЦ конечно: https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 36512?s=19
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:39

  airmax78 написав:ПЦ конечно: https://twitter.com/ThingsWork/status/1 ... 36512?s=19


Это да. Ошарашен. Будет все очень плохо.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вести с полей аренды:
1. Арендатор попросил скидку в 40%. Запрос удовлетворен.
2. Арендатор съезжает под предлогом расширения( стесняется просить скидку).
3. Арендатор съезжает без предлога, скидку не просил.
Квартиры центр. Сегмент выше среднего.
chizh
 
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