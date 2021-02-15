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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:22
Успіх написав: roberto dark написав:
пускай будет Никольская "БОРЩАГА
То який там прайс на смарти в новесеньких ЖК?
Стас продає - не зайшло.
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