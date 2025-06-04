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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 чер, 2025 17:10
GALeon написав: januspub написав: yama написав:
Мені здається що якщо вони не завірені в нотаріуса то вони всі фіктивні. Чи хтось із лендлордів офіційно звітуйтє податковій про свій дохід? Приймає розрахунки від квартирантів На свій ФОП? ( на карту привязану до рахунку фоп ? ) Я таких знав , але вони вже проадли все в Україні і переїхали в Хорватію жити , просто жити
Я сдаю через ФОП. Отчеты раз в год в налогову тоже сдаю. Нужна консультация? )))) Пишите в личку...
податок на нерухомість сплачуєте?
В общем - да. Когда появляются начисления в электронном кабинете "платника податків"
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Додано: Сер 04 чер, 2025 19:11
Вместо того, чтобы открывать фоп, можно было хотя бы скопировать с соседней Польши, где я плачу 7.5% при годовом обороте до 300 тыс злт.
Ума даже на это не хватает.
Скопировать норму с нормальной страны не в состоянии
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