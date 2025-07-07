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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2529253025312532
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 17:10

  GALeon написав:
januspub написав:
  yama написав:Мені здається що якщо вони не завірені в нотаріуса то вони всі фіктивні. Чи хтось із лендлордів офіційно звітуйтє податковій про свій дохід? Приймає розрахунки від квартирантів На свій ФОП? ( на карту привязану до рахунку фоп ? ) Я таких знав , але вони вже проадли все в Україні і переїхали в Хорватію жити , просто жити

Я сдаю через ФОП. Отчеты раз в год в налогову тоже сдаю. Нужна консультация? )))) Пишите в личку...
податок на нерухомість сплачуєте?

В общем - да. Когда появляются начисления в электронном кабинете "платника податків"
januspub
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 19:11

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Вместо того, чтобы открывать фоп, можно было хотя бы скопировать с соседней Польши, где я плачу 7.5% при годовом обороте до 300 тыс злт.
Ума даже на это не хватает.
Скопировать норму с нормальной страны не в состоянии
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 20:01

Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania w 2025?

  Бетон написав:Вместо того, чтобы открывать фоп, можно было хотя бы скопировать с соседней Польши, где я плачу 7.5% при годовом обороте до 300 тыс злт.
Ума даже на это не хватает.
Скопировать норму с нормальной страны не в состоянии

ришалт, але це без можливості зниження податкової бази
https://helpfind.pl/blog/podatek-od-wynajmu-mieszkania
Stawki ryczałtu w 2025 roku
8,5% – dla przychodów do 100 000 zł rocznie,
12,5% – dla nadwyżki powyżej 100 000 zł.

Przykład
Pan Jan wynajmuje swoje dwupokojowe mieszkanie w Krakowie. Podpisał umowę z lokatorem i co miesiąc dostaje 2 500 zł czynszu. Chce wiedzieć, ile podatku musi zapłacić w 2025 roku.

Ryczałt – 8,5% do 100 000 zł przychodu rocznie, potem 12,5%

Obliczenia:
Roczny przychód pana Jana wynosi: 2 500 zł × 12 miesięcy = 30 000 zł
Stawka podatku: 8,5% (ponieważ nie przekracza 100 000 zł rocznie)
Podatek: 30 000 zł × 8,5% = 2 550 zł rocznie
Miesięczna zaliczka do urzędu skarbowego: 2 550 zł ÷ 12 = 212,50 zł

Pan Jan jest zobowiązany do uiszczania comiesięcznej opłaty w wysokości 212,50 zł.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 00:00

  flyman написав:
  Бетон написав:Вместо того, чтобы открывать фоп, можно было хотя бы скопировать с соседней Польши, где я плачу 7.5% при годовом обороте до 300 тыс злт.
Ума даже на это не хватает.
Скопировать норму с нормальной страны не в состоянии

ришалт, але це без можливості зниження податкової бази
https://helpfind.pl/blog/podatek-od-wynajmu-mieszkania
Stawki ryczałtu w 2025 roku
8,5% – dla przychodów do 100 000 zł rocznie,
12,5% – dla nadwyżki powyżej 100 000 zł.

Przykład
Pan Jan wynajmuje swoje dwupokojowe mieszkanie w Krakowie. Podpisał umowę z lokatorem i co miesiąc dostaje 2 500 zł czynszu. Chce wiedzieć, ile podatku musi zapłacić w 2025 roku.

Ryczałt – 8,5% do 100 000 zł przychodu rocznie, potem 12,5%

Obliczenia:
Roczny przychód pana Jana wynosi: 2 500 zł × 12 miesięcy = 30 000 zł
Stawka podatku: 8,5% (ponieważ nie przekracza 100 000 zł rocznie)
Podatek: 30 000 zł × 8,5% = 2 550 zł rocznie
Miesięczna zaliczka do urzędu skarbowego: 2 550 zł ÷ 12 = 212,50 zł

Pan Jan jest zobowiązany do uiszczania comiesięcznej opłaty w wysokości 212,50 zł.

Да, сорян 8.5%
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 13:06

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки коштує орендувати житло в Україні: ціни, попит та пропозиція
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 00:07

«Власник житла — власник життя». Чому на ринку оренди дискримінують сім’ї з дітьми та тваринами, ВПО та людей з інвалідністю https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/03/vl ... lidnistyu/
Чого тільки не буває в орендних взаєминах !!! Кожен випадок є унікальним, тому без аналізу обставин важко розібратися у правоті однієї зі сторін. Єдине, що я особисто заперечую, це дискримінацію винаймачів за місцем попередньої реєстрації. Це повна дурня з боку орендодавців. До чого Авдіївка, Донецьк, Луганськ тощо??? Відмовити після спілкування, звісно, можна, але не на підставі реєстрації ВПО на ТОТ. Такі особи повинні мати документ ВПО, виданий територіальним органом області/міста, де планує оселитися орендар. А взагалі, щоб знівелювати багато потенційних проблем, слід американізувати правила взаємин на українському орендному ринку, що передбачає насамперед пропозицію житла з голими білими стінами, без меблів, з мінімумом необхідної побутової техніки, із зобов"язанням орендаря робити ремонт перед виїздом з квартири.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:02

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

GALeon написав:підкажіть будь ласка, чи укладається договір на безоплатну оренду житлової нерухомості?
жоден притомний власник його не підпише, це треба ворогом самому собі бути
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 15:36

  kingkongovets написав:
GALeon написав:підкажіть будь ласка, чи укладається договір на безоплатну оренду житлової нерухомості?
жоден притомний власник його не підпише, це треба ворогом самому собі бути

Вы же опытный, ну как же так? Такие договора подписывают на короткий срок сразу после неофициальной оплаты наперед этого срока
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:20

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Попит на оренду в Україні б’є рекорди
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