Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Паркомісця в Києві дедалі частіше купують для заробітку — чому це вважають привабливою інвестицією? https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/08/pa ... tycziyeyu/ Оренда паркомісця у спальних районах може приносити 4–7% річного доходу, в центральних — до 9%. Часом ціни на паркомісця в Києві перевищують вартість однокімнатної квартири. У липні паркомісце в певних житлових комплексах коштувало в середньому від 11,5 тисячі доларів до 60 тисяч. Паркомісця розглядають як привабливу інвестицію з низки причин. По-перше, загалом вони дешевші за житло, відповідно потребують менших вкладень. По-друге, не вимагають ремонту та обслуговування з боку власника. По-третє, попит лишається високим через велику кількість автомобілів у Києві, на яких не вистачає безкоштовних ділянок на вулиці. Під час регулярних обстрілів Києва, паркінги можуть слугувати як укриття, однак часто трапляються випадки, коли людей, що не мають у них власного паркомісця, не пускають чи навіть виганяють на вулицю. У КМДА заявили, що власники паркінгів справді мають право не пускати людей на свою територію під час обстрілів, якщо паркінг не зарестровано як укриття, — а подати заявку на внесення його до списку укриттів може лише сам власник.
Це ж скільки має коштувати оренда паркомісця за 60к, щоб це назвати цікавою інвестицією. По 300 баксів і більше?
ihorkyiv написав:Паркомісця в Києві дедалі частіше купують для заробітку — чому це вважають привабливою інвестицією? https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/08/pa ... tycziyeyu/ Оренда паркомісця у спальних районах може приносити 4–7% річного доходу, в центральних — до 9%. Часом ціни на паркомісця в Києві перевищують вартість однокімнатної квартири. У липні паркомісце в певних житлових комплексах коштувало в середньому від 11,5 тисячі доларів до 60 тисяч. Паркомісця розглядають як привабливу інвестицію з низки причин. По-перше, загалом вони дешевші за житло, відповідно потребують менших вкладень. По-друге, не вимагають ремонту та обслуговування з боку власника. По-третє, попит лишається високим через велику кількість автомобілів у Києві, на яких не вистачає безкоштовних ділянок на вулиці. Під час регулярних обстрілів Києва, паркінги можуть слугувати як укриття, однак часто трапляються випадки, коли людей, що не мають у них власного паркомісця, не пускають чи навіть виганяють на вулицю. У КМДА заявили, що власники паркінгів справді мають право не пускати людей на свою територію під час обстрілів, якщо паркінг не зарестровано як укриття, — а подати заявку на внесення його до списку укриттів може лише сам власник.
Це ж скільки має коштувати оренда паркомісця за 60к, щоб це назвати цікавою інвестицією. По 300 баксів і більше?
самий дорожчий паркінг з тих шо я знаю - «сімейне» місце в а136 за 100+ це дорожче чим в ТТ загалом в тому районі оренда паркомісця 200$
ihorkyiv написав:Паркомісця в Києві дедалі частіше купують для заробітку — чому це вважають привабливою інвестицією? https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/08/pa ... tycziyeyu/ Оренда паркомісця у спальних районах може приносити 4–7% річного доходу, в центральних — до 9%. Часом ціни на паркомісця в Києві перевищують вартість однокімнатної квартири. У липні паркомісце в певних житлових комплексах коштувало в середньому від 11,5 тисячі доларів до 60 тисяч. Паркомісця розглядають як привабливу інвестицію з низки причин. По-перше, загалом вони дешевші за житло, відповідно потребують менших вкладень. По-друге, не вимагають ремонту та обслуговування з боку власника. По-третє, попит лишається високим через велику кількість автомобілів у Києві, на яких не вистачає безкоштовних ділянок на вулиці. Під час регулярних обстрілів Києва, паркінги можуть слугувати як укриття, однак часто трапляються випадки, коли людей, що не мають у них власного паркомісця, не пускають чи навіть виганяють на вулицю. У КМДА заявили, що власники паркінгів справді мають право не пускати людей на свою територію під час обстрілів, якщо паркінг не зарестровано як укриття, — а подати заявку на внесення його до списку укриттів може лише сам власник.
Це ж скільки має коштувати оренда паркомісця за 60к, щоб це назвати цікавою інвестицією. По 300 баксів і більше?
У таких випадках йдеться не про інвестицію, а про квіточку для улюбленої автівки, де діє послуга ультра ол інклюзів і навіть передбачено, прости господи, штори на ніч. І що таке 300 доларів для власника захмарних статків - зайва краватка до колекції у 500 одиниць ?