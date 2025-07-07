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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2530253125322533
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:58

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

ihorkyiv написав:Паркомісця в Києві дедалі частіше купують для заробітку — чому це вважають привабливою інвестицією? https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/08/pa ... tycziyeyu/
Оренда паркомісця у спальних районах може приносити 4–7% річного доходу, в центральних — до 9%. Часом ціни на паркомісця в Києві перевищують вартість однокімнатної квартири. У липні паркомісце в певних житлових комплексах коштувало в середньому від 11,5 тисячі доларів до 60 тисяч. Паркомісця розглядають як привабливу інвестицію з низки причин. По-перше, загалом вони дешевші за житло, відповідно потребують менших вкладень. По-друге, не вимагають ремонту та обслуговування з боку власника. По-третє, попит лишається високим через велику кількість автомобілів у Києві, на яких не вистачає безкоштовних ділянок на вулиці. Під час регулярних обстрілів Києва, паркінги можуть слугувати як укриття, однак часто трапляються випадки, коли людей, що не мають у них власного паркомісця, не пускають чи навіть виганяють на вулицю. У КМДА заявили, що власники паркінгів справді мають право не пускати людей на свою територію під час обстрілів, якщо паркінг не зарестровано як укриття, — а подати заявку на внесення його до списку укриттів може лише сам власник.
Це ж скільки має коштувати оренда паркомісця за 60к, щоб це назвати цікавою інвестицією. По 300 баксів і більше?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:02

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Damien написав:
  kingkongovets написав:
GALeon написав:підкажіть будь ласка, чи укладається договір на безоплатну оренду житлової нерухомості?
жоден притомний власник його не підпише, це треба ворогом самому собі бути

Вы же опытный, ну как же так? Такие договора подписывают на короткий срок сразу после неофициальной оплаты наперед этого срока


та на будь який срок такого підписувати категорично не можна
продлити договір через свій суд в Україні - цілком реальна задача
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Faceless написав:
ihorkyiv написав:Паркомісця в Києві дедалі частіше купують для заробітку — чому це вважають привабливою інвестицією? https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/08/pa ... tycziyeyu/
Оренда паркомісця у спальних районах може приносити 4–7% річного доходу, в центральних — до 9%. Часом ціни на паркомісця в Києві перевищують вартість однокімнатної квартири. У липні паркомісце в певних житлових комплексах коштувало в середньому від 11,5 тисячі доларів до 60 тисяч. Паркомісця розглядають як привабливу інвестицію з низки причин. По-перше, загалом вони дешевші за житло, відповідно потребують менших вкладень. По-друге, не вимагають ремонту та обслуговування з боку власника. По-третє, попит лишається високим через велику кількість автомобілів у Києві, на яких не вистачає безкоштовних ділянок на вулиці. Під час регулярних обстрілів Києва, паркінги можуть слугувати як укриття, однак часто трапляються випадки, коли людей, що не мають у них власного паркомісця, не пускають чи навіть виганяють на вулицю. У КМДА заявили, що власники паркінгів справді мають право не пускати людей на свою територію під час обстрілів, якщо паркінг не зарестровано як укриття, — а подати заявку на внесення його до списку укриттів може лише сам власник.
Це ж скільки має коштувати оренда паркомісця за 60к, щоб це назвати цікавою інвестицією. По 300 баксів і більше?
самий дорожчий паркінг з тих шо я знаю - «сімейне» місце в а136 за 100+
це дорожче чим в ТТ
загалом в тому районі оренда паркомісця 200$
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:08

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Паркомісця в Києві дедалі частіше купують для заробітку — чому це вважають привабливою інвестицією? https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/08/pa ... tycziyeyu/
Оренда паркомісця у спальних районах може приносити 4–7% річного доходу, в центральних — до 9%. Часом ціни на паркомісця в Києві перевищують вартість однокімнатної квартири. У липні паркомісце в певних житлових комплексах коштувало в середньому від 11,5 тисячі доларів до 60 тисяч. Паркомісця розглядають як привабливу інвестицію з низки причин. По-перше, загалом вони дешевші за житло, відповідно потребують менших вкладень. По-друге, не вимагають ремонту та обслуговування з боку власника. По-третє, попит лишається високим через велику кількість автомобілів у Києві, на яких не вистачає безкоштовних ділянок на вулиці. Під час регулярних обстрілів Києва, паркінги можуть слугувати як укриття, однак часто трапляються випадки, коли людей, що не мають у них власного паркомісця, не пускають чи навіть виганяють на вулицю. У КМДА заявили, що власники паркінгів справді мають право не пускати людей на свою територію під час обстрілів, якщо паркінг не зарестровано як укриття, — а подати заявку на внесення його до списку укриттів може лише сам власник.
Це ж скільки має коштувати оренда паркомісця за 60к, щоб це назвати цікавою інвестицією. По 300 баксів і більше?

У таких випадках йдеться не про інвестицію, а про квіточку для улюбленої автівки, де діє послуга ультра ол інклюзів і навіть передбачено, прости господи, штори на ніч. І що таке 300 доларів для власника захмарних статків - зайва краватка до колекції у 500 одиниць ?
ihorkyiv
 
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