Damien написав:Те, что достроены полностью, но не подключены к коммуникациям - да, можно и подключить. Естественно, за счет жильцов и по тройным тарифам за подключение. Ну и в дальнейшем сделать им тариф на воду/свет нечто среднее между обычным и коммерческим тарифами. Чтобы помнили. А все, что не достроено из УКО - снести к чертовой матери. За те деньги, что получены от подключения достроенного и за деньги от продажи освободившихся участков.
Ти думаєш, інвестори Войцеха розуміли куди лізуть? Це дуже по українські, прокуратура кришевала Войцеха, а покарати треба інвесторів. Проклята територія.
Прокуратура крышевала как именно? Они никак не легализовывали УКО, просто не трогали "прямо здесь и сейчас" без всяких гарантий на будущее. Ну примерно как выйти из бусика незламности без посещения ТЦК и гарантий что завтра не случится то же самое. Уверен, что 99,5% из всех инвесторов УКО отлично понимали куда они лезут, информации об этом после 2010г лилось много в инете, предупреждали из каждого утюга. Но жадность плюс примеры достройки и введения отдельных ЖК в эксплуатацию через суд - побеждали. Понятно, что когда уже "не получилось", то начинают включать дурачка и изображать из себя жертв.
Vadim_ написав:У Дніпрі , наразі (2021 року побудови , монолітно-каркасне,не центр але і не окраіна, ремонт як для себе) за 25-ть але , за повноцінну студію з двома спальнями , загальна 60+ м.кв. І в кілометрі від квіточки, бюджетне але новострой 2018 року, не монолітно -каркасне але стіни наружні у дві цеглини + минвата + лицьова цегла, +- та площа, 20-ть, можливо навіть легко 21-22 так як автономне газдвуконтурний котел але біженці а я добрий
Грани и Счастливый,не так ли? Обе новостройки, монолитнокаркасная- Грани, кирпич с газовым котлом-это точно Счастливый. И как раз километр друг от друга.