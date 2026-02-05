ЗачОт
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:48
Прокуратура крышевала как именно? Они никак не легализовывали УКО, просто не трогали "прямо здесь и сейчас" без всяких гарантий на будущее. Ну примерно как выйти из бусика незламности без посещения ТЦК и гарантий что завтра не случится то же самое.
Уверен, что 99,5% из всех инвесторов УКО отлично понимали куда они лезут, информации об этом после 2010г лилось много в инете, предупреждали из каждого утюга. Но жадность плюс примеры достройки и введения отдельных ЖК в эксплуатацию через суд - побеждали.
Понятно, что когда уже "не получилось", то начинают включать дурачка и изображать из себя жертв.
Додано: Сер 08 жов, 2025 00:00
Грани и Счастливый,не так ли? Обе новостройки, монолитнокаркасная- Грани, кирпич с газовым котлом-это точно Счастливый. И как раз километр друг от друга.
Додано: Суб 11 жов, 2025 15:35
НА ПОЗНЯКАХ ЧОЛОВІК ПЕРЕТВОРИВ ДВІР НА ПЛАТНУ ПАРКОВКУ ТА ЗАРОБЛЯЄ ПОНАД 2000 ДОЛАРІВ ЩОМІСЯЦЯ ©
Забудовники не раз пропонували власникам продати ділянки, але деякі господарі відмовляються. Мудре рішення, особливо зважаючи на те, що забудовники, ймовірно, пропонували розрахуватися наданням квартири з додатковою мізерною доплатою. А тепер власник обійстя - у шоколаді. Хоча, на мою думку, це проблема, і її слід вирішувати міській владі. Псується загальний вигляд мікрорайону тощо.
Додано: Нед 19 жов, 2025 00:45
Оренда житла в Європі: нові правила, які відчують навіть українці
Додано: Суб 17 січ, 2026 18:43
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Здав своє передмістя за 12 тис.
Продавалось 6 міс. Продати нереально.
Вирішив поки здати.
Здалась за 1 тиждень.
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:52
За два роки зіпсували квартиру: що побачили власники після орендарів
Зазвичай, куди не цілуй орендаря, скрізь - дупа. Але трапляються винятки, У мене - доволі часто. Заставна сума може бути запобіжником для клієнтів-нехлюїв, але у наших умовах вона, як правило, обмежується місячною орендною ставкою і здебільшого виявляється недостатньою. Тому головним чинником безпеки щодо "якості" винаймачів залишається інтуіція і досвід орендодавця.
Додано: Сер 11 лют, 2026 14:34
Цю тему уже обговорювали на сусідній профільній гілці, але щодо окремих словосполучень у статті виникло питання.
"Чорна" оренда квартир під ударом: штрафи до 170 тисяч гривень і податки – чи виростуть ціни?
Зокрема, "Виникають нові "гібридні" моделі, часткові договори, дроблення платежів, переведення розрахунків у складніші формати. Тобто замість прозорості може з'явитися ще більша обережність і недовіра". Що це таке за визначенням? І як ці "набори слів" можуть допомогти податковому ухилянту обійти закон без подальших санкцій з боку ДПС?
Додано: Сер 11 лют, 2026 15:09
Договір на меншу суму, договір на кілька місяців з усною пролонгацією, частково готівка чи розкидання платежів на різні картки, та навіть бартер (ремонт в рахунк оренди чи оновлення меблів і техніки) тощо.
А взагалі після фрази "Якщо доходи від оренди житла є систематичними, потрібно реєструвати ФОП і сплачувати податки відповідно до обраної групи" можна не читати.
Додано: Сер 11 лют, 2026 15:15
потужно, дуже
