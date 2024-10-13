RSS
  #<1 ... 1072107310741075
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 09:42

Re: Ринок ОВДП

  Трирічні з 16,79% дадуть абсолютний дохід більший ніж на 3,8 р. під 13,36%. То чого інтерес до довгострокових вищий?

Годы идут, этот вопрос продолжают задавать. ISIN у этих долгих-то какой? Вангую, что он в списке бенчмарков есть или скоро появится. У банков хорошо в этом плане ясновидение прокачано.
3
9
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:52

  vadymbanker написав:
Є бажання купити овдп десь на 1-1,5 рік на суму понад 1 млн грн. Через який банк краще (приватбанк, ощадбанк)?
В будь якому де пропонуються вихід на первинний ринок. Я особисто обираю Ощад, більше спілкування і розуміння в процесі покупки.

А на первинному ринку відсотки вищі?
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 12:03

Re: Ринок ОВДП

gummako написав:
  vadymbanker написав:
gummako написав:Є бажання купити овдп десь на 1-1,5 рік на суму понад 1 млн грн. Через який банк краще (приватбанк, ощадбанк)?
В будь якому де пропонуються вихід на первинний ринок. Я особисто обираю Ощад, більше спілкування і розуміння в процесі покупки.

А на первинному ринку відсотки вищі?
Майже завжди. Памʼятаю в осені 23 року на вторинному були вищі. Треба завжди порівнювати.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 14:23

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні купон UA4000231625 від Сенсу зайшов о 12.24, у ІКУ досі не має
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 15:14

  VASH написав:Сьогодні купон UA4000231625 від Сенсу зайшов о 12.24, у ІКУ досі не має


ІКУ по паперам, придбаним не через Дію, купон виплачує на наступний день, завтра буде на брокерському рахунку.
2
1
