sens написав:Oxi, З прикрістю повідомляємо, що з 6 травня 2024 року проект sportbank припиняє свою роботу. Це рішення було ухвалено Правлінням АТ «ТАСКОМБАНК» у зв'язку зі значними змінами у зовнішньому середовищі, які вимагають коригування бізнес-моделі Банку та його стратегії вцілому.
Проект sportbank діяв на підставі ліцензії АТ «ТАСКОМБАНК», тому всі його клієнти автоматично стають клієнтами ТАСКОМБАНКУ. Ми гарантуємо надійне та сучасне обслуговування всіх наших клієнтів і працюємо над забезпеченням плавного переходу.
Очікуйте на подальшу комунікацію стосовно процесу переходу.
Дякуємо за розуміння та лояльність.
З 17 квітня 2024 року залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок Спорт банк припиняється. З 12 травня 2024 року застосунок Спорт банк буде недоступний для подальшого використання.
В спорте выход через сэп был шаровый. По карте таса есть комиссия, и п2п всего 10 операций. И этот минус для меня заставляет искать другое место для оперативной гривны. Какую сумму через тас2ю можно выгнать по п2п за один перевод?
la9 написав:В спорте выход через сэп был шаровый. По карте таса есть комиссия, и п2п всего 10 операций. И этот минус для меня заставляет искать другое место для оперативной гривны. Какую сумму через тас2ю можно выгнать по п2п за один перевод?
la9 написав:В спорте выход через сэп был шаровый. По карте таса есть комиссия, и п2п всего 10 операций. И этот минус для меня заставляет искать другое место для оперативной гривны. Какую сумму через тас2ю можно выгнать по п2п за один перевод?
До цього було - Не тарифікується 10 разів на місяць,
далі - 0,5% мах.150грн зараз - < 20 000 грн.- 5 грн ≥ 20 000 грн.– 100 грн
Р2Р переказ за рахунок власних коштів: Було - Переказ коштів на картки, емітовані в межах Проекту «Спорт банк» - не тарифікується. У інших випадках - не тарифікується 10 разів на місяць, але не більше 30 тис. грн. в місяць, далі – 2% від суми операції + 5 грн
Стало - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно,