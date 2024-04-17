Sportbank недоступний для подальшого використання

У меня тоже. Только что пробовал.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:16
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:24
артки
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Депозитні вклади
З 17.05.2024 нові депозити не оформлюються, автопролонгація – відключена
З 17.05.2024 нові депозити не оформлюються, автопролонгація – відключена
Умови послуги
Строковий вклад
Ощадний рахунок
З 01.05.2024 нові ощадні рахунки – не оформлюються.
З 01.05.2024 за Ощадним рахунком «Рюкзак» ви зможете здійснити наступні операції:
– зняти/поповнити в касах АТ «ТАСКОМБАНК»;
– поповнити/зняти на карткові рахунки АТ «ТАСКОМБАНК»;
– отримати безготівкові зарахування з інших банків.
Для подальшого користування вкладом встановіть мобільний застосунок TAS2u та оформіть картку «success debit». Так ви зможете поповнити депозит або повернути його на картковий рахунок АТ «ТАСКОМБАНК»
Умови:
Ставка 10% річних у гривні, 0,01% - для рахунків у валюті долар США та євро. Виплата процентів щотижня у п’ятницю.
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:26
Шановні клієнти АТ «ТАСКОМБАНК»!
Повідомляємо Вам про рішення АТ «ТАСКОМБАНК» припинити розвиток та подальшу роботу проекту sportbank. Інформуємо Вас, що:
З 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено.
З 12 травня 2024 року застосунок sportbank буде недоступний для подальшого використання.
Відповідне рішення ухвалене Правлінням АТ «ТАСКОМБАНК». Основною причиною стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі Банку та його стратегії вцілому. Наразі ТАСКОМБАНК зосередиться на розвитку власних проектів.
Проект sportbank здійснює діяльність на підставі ліцензії АТ «ТАСКОМБАНК». Отже усі клієнти sportbank є клієнтами ТАСКОМБАНКУ, і Банк продовжить їх обслуговування, забезпечуючи надійний і сучасний фінансовий сервіс.
АТ «ТАСКОМБАНК» пропонує Вам скористатися програмою зручного переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку, ознайомившись з умовами на веб сайті Банку
З 17 квітня 2024 року ваші продукти будуть доступні в застосунку TAS2U.
Якщо Ви не є користувачем застосунку TAS2U:
1) Завантажте застосунок TAS2U;
2) Зареєструйтеся в застосунку використовуючи Ваш фінансовий номер та номер картки sportbank;
3) Прийміть умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ;
4) Ми автоматично перевипустимо Ваші картки sportbank на віртуальні картки success card. Відобразимо в застосунку усі банківські продукти, які були Вами оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках;
5) Ознайомтеся з новими тарифами на послуги та продукти ТАСКОМБАНКУ за посиланням та продовжуйте користуватися сервісом від українського Банку.
Якщо Ви вже є користувачем застосунку TAS2U:
1) Оновіть застосунок TAS2U, увійдіть та прийміть умови оферти для подальшого обслуговування в ТАСКОМБАНКУ;
2) Ми автоматично перевипустимо Ваші картки sportbank на віртуальні картки success card. Відобразимо в застосунку TAS2U усі банківські продукти, які були Вами оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках;
3) Ознайомтеся з новими тарифами на послуги та продукти ТАСКОМБАНКУ за посиланням та продовжуйте користуватися зручним банківським сервісом.
Залишись питання пишіть нам у месенджери: Messenger, Telegram чи Viber.
Контакт-центр АТ «ТАСКОМБАНК»: 044 393 25 90, 0800 503 580.
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:44
Просто цікаво: а багато клієнтів, які були лише у Спортбанку, тобто не є клієнтами самого Таскомбанку?
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:59
Re: Sportbank недоступний для подальшого використання
"Вона зберегла всі ті ж умови, що і картка спортбанка." Фіг там.СЕП став платним.
"Ваша картка отримала новий номер та пін-код, тому подбайте про перепідключення їх у сервісах..." Теж не правда.В тас2ю картки вісять ті що в спорті були.Оновлено: змінилися.Дебетена і кредитна, а епідтримка залишилася яка і була.
Востаннє редагувалось посетитель в Сер 17 кві, 2024 13:24, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:59
тигипко решил скопировать бизнес модель монобанка. повесив на лицензию тас два мертворожденных продукта. izibank приготовиться.
в остальном копировать чужой бизнес задача нетривиальная.
Додано: Сер 17 кві, 2024 13:09
Додано: Сер 17 кві, 2024 13:17
Re: Sportbank недоступний для подальшого використання
Є такі. Мої родичі. Без походу в банк- кредитка, був кешбек 5%, потім Рюкзак і депозити.
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