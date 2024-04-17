Sportbank недоступний для подальшого використання

а ще бонуси за рефки, у мене теж родичи кліенти спорта, без тас банка
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 17 кві, 2024 15:28
Додано: Сер 17 кві, 2024 15:38
Треба створювати профспілку постраждалих мігрантів спортбанку і вимагати у тазіка 10 безкоштовних ібан-переказів
Додано: Сер 17 кві, 2024 16:05
Boundless а моральна компенсація ?)..пропоную - 20 переказів без обмеження по сумі
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