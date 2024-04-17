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Sportbank недоступний для
подальшого використання

Sportbank недоступний для подальшого використання
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 329330331332

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Sportbank недоступний для подальшого використання 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:28

  lel написав:
ShtormK написав:Просто цікаво: а багато клієнтів, які були лише у Спортбанку, тобто не є клієнтами самого Таскомбанку?
Є такі. Мої родичі. Без походу в банк- кредитка, був кешбек 5%, потім Рюкзак і депозити.

а ще бонуси за рефки, у мене теж родичи кліенти спорта, без тас банка
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:38

Треба створювати профспілку постраждалих мігрантів спортбанку і вимагати у тазіка 10 безкоштовних ібан-переказів
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:05

Boundless а моральна компенсація ?)..пропоную - 20 переказів без обмеження по сумі
-VICTOR-
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  #<1 ... 329330331332
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