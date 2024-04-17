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Sportbank недоступний для
подальшого використання

Sportbank недоступний для подальшого використання
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 330331332333

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Sportbank недоступний для подальшого використання 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:46

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

  Boundless написав:Щось горох не може запропонувати депозит з вільним зняттям під 10% річних
А навіщо?
Він зумів розкрутити послугу "Банка" для волонтерів та інших клієнтів, які активно збирають кошти на щось. Банка стала популярним продуктом. Гроші надходять і немає сенсу за платити %. Он Сенс і Приват давай за ним гнатися...

Не зрозумів навіщо ТАС робить перевипуск наявних карток. Міг залити як є і поступово вивести продукт із ринку. А так не зрозуміло чи будуть вони його розвивати, чи ні.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:49

Я последние месяцы часть коммуналки платил через Спортбанк (приспособился). Интересно, рискованно ли в апреле это делать, кто как думает?

Через ПУМБ, к большому сожалению, многие фирмы недоступны. А по теплокомунэнерго не хочу рисковать, они постоянно путали платежи...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:57

  Howl написав:А навіщо?

Ми ж на форумі фінансово-грамотних людей, тут усі знають, що банки існують лише для того, щоб фінансувати пікнічки клієнтів. Хто не фінансує - той не успішний. (іронія)

  Howl написав:Не зрозумів навіщо ТАС робить перевипуск наявних карток.

Так, не зручно, я люблю мати на руках робочий пластик. Можливо, щоб біни наявних карток не світилися як Спорт у партнерів: може бути як чисто косметичне бажання "чистоти", так і з усілякими нюансами поповнення рахунків через партнерів - багато коробок поповнювало Спорт без комісії, зараз поки усі переналаштуються, був би ґвалт, що нічого не працює. Чисто здогадки.

  Howl написав:А так не зрозуміло чи будуть вони його розвивати, чи ні.

Залежить від Вашого визначення терміну "розвивати". Кишмиш поки можуть залишити на пробу - він не сильно конкурує з іншими продуктами, а відсотки за новими депо явно будуть знижені - ТАСька не та банка, що буде власним коштом демпінгувати відсотками. Розвиток у стилі ТАСьки - це пресувати клієнтів перевкласти гроші на її умовах.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:05

  Искатель написав:Я последние месяцы часть коммуналки платил через Спортбанк (приспособился). Интересно, рискованно ли в апреле это делать, кто как думает?

Не рискованно, но экономически бессмысленно (без кешбэка).
Можно в сторону verycard от ТАС смотреть (1% чистыми). Можно пару дней подождать - по слухам, Приват должен выкатить на этой неделе акцию с кешбэком за коммуналку.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:18

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

Искатель написав:Я последние месяцы часть коммуналки платил через Спортбанк (приспособился). Интересно, рискованно ли в апреле это делать, кто как думает?

Через ПУМБ, к большому сожалению, многие фирмы недоступны. А по теплокомунэнерго не хочу рисковать, они постоянно путали платежи...
Я не ризикнув
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:19

  ramzes4 написав:Не рискованно, но экономически бессмысленно (без кешбэка).
Можно в сторону verycard от ТАС смотреть (1% чистыми). Можно пару дней подождать - по слухам, Приват должен выкатить на этой неделе акцию с кешбэком за коммуналку.

А якісь танці з бубном треба робити? бо в додатку тасі жодного слова про кешбек, тільки на сайті інфа. зробив тестовий платіж і кешбеку не нарахувало. після спорту додаток тасі як камяний вік
allvivky
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:40

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

  klug написав:...ТАСька не та банка, що буде власним коштом демпінгувати відсотками.
З цим погоджуюсь.
ТАС із якихось побажань поки що зберіг % ставку по Рюкзаку, хоча безкоштовний вивід СЕП зарізав одразу.

  klug написав:Залежить від Вашого визначення терміну "розвивати".
Мав на увазі, що продавати. Зараз продукти колишнього спорту не оформлюються. Хоча на сайті пишеться, що з'явиться можливість вибору підвищеного % кешбеку. Можливо, спробують розвивати проєкт.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:42

Огляд міграції від Tabfinance.
klug
 
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