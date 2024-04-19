Sportbank недоступний для подальшого використання
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 18 кві, 2024 14:13
Дюрі-бачі написав:
Схоже я наробив зайвих рухів: зняв з рюкзаку гроші, перевів їх на ТАС, поклав в рюкзак, а вони знову в Спорті...
Я так понимаю что Тас оставил все те счета что и были (они ведь были на балансе ТАСа и так, а лишь поменял номера карт. Поэтому снимая с рюкзака спорта и размещая на рюкзак Таса - вы по сути вначале снимаете с одного и того же счета а потом на этот же счет пополняете. И в итоге видите его и в аппке Таса и в аппке Спорта
WallNutPen
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:54
У мен перенеслов ТАС теже номера карт что и были в Спорте
Теперь в обоих приложениях один и теже карты , с теми же КЛ.
У всех так?
ВIВ
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:17
Еще один прикол, если была на один и тот же № тел. зарега в ТАЗе и Спорте на разных людей
Хрен теперь со Спорта выйдешь на ТАЗ
)
ВIВ
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:27
ВIВ написав:
У мен перенеслов ТАС теже номера карт что и были в Спорте
Теперь в обоих приложениях один и теже карты , с теми же КЛ.
У всех так?
У меня разные карты, лимит и остаток один к одному.
Причём не нашёл, как посмотреть полный номер карты в тазике - показывает только последние 4 цифры
maniachello
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Додано: Чет 18 кві, 2024 19:14
А рюкзак так и будет начисляться еженедельно?
H225
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:43
H225 написав:
А рюкзак так и будет начисляться еженедельно?
так
щотижня, принаймні поки.
novichok
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Додано: Чет 18 кві, 2024 23:03
TipTop написав:
онлайн ніяк?
Звертаєтеся до підтримки й вони на електронну адресу надсилають заяву. Її підписуєте й відправляєте їм.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 23:17
А що за обнова додатку? Стрьомно
2XL
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