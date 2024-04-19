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Sportbank недоступний для
подальшого використання

Sportbank недоступний для подальшого використання
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 332333334335

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Sportbank недоступний для подальшого використання 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:13

  Дюрі-бачі написав:Схоже я наробив зайвих рухів: зняв з рюкзаку гроші, перевів їх на ТАС, поклав в рюкзак, а вони знову в Спорті...

Я так понимаю что Тас оставил все те счета что и были (они ведь были на балансе ТАСа и так, а лишь поменял номера карт. Поэтому снимая с рюкзака спорта и размещая на рюкзак Таса - вы по сути вначале снимаете с одного и того же счета а потом на этот же счет пополняете. И в итоге видите его и в аппке Таса и в аппке Спорта
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:54

У мен перенеслов ТАС теже номера карт что и были в Спорте :)
Теперь в обоих приложениях один и теже карты , с теми же КЛ.
У всех так?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:17

Еще один прикол, если была на один и тот же № тел. зарега в ТАЗе и Спорте на разных людей :)
Хрен теперь со Спорта выйдешь на ТАЗ :))
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:27

  ВIВ написав:У мен перенеслов ТАС теже номера карт что и были в Спорте :)
Теперь в обоих приложениях один и теже карты , с теми же КЛ.
У всех так?

У меня разные карты, лимит и остаток один к одному.
Причём не нашёл, как посмотреть полный номер карты в тазике - показывает только последние 4 цифры :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:14

А рюкзак так и будет начисляться еженедельно?
H225
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:43

  H225 написав:А рюкзак так и будет начисляться еженедельно?

так щотижня, принаймні поки.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:47

  maniachello написав:Причём не нашёл, как посмотреть полный номер карты в тазике - показывает только последние 4 цифры :roll:

тисніть на карту, номер скопіюється в буфер обміну, потім вставляйте куди потрібно.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 22:18

  novichok написав:
  maniachello написав:Причём не нашёл, как посмотреть полный номер карты в тазике - показывает только последние 4 цифры :roll:

тисніть на карту, номер скопіюється в буфер обміну, потім вставляйте куди потрібно.

Все як в ізібанку- для зручності на ізі зроблено :D
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 23:03

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

  TipTop написав:онлайн ніяк?
Звертаєтеся до підтримки й вони на електронну адресу надсилають заяву. Її підписуєте й відправляєте їм.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 23:17

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

А що за обнова додатку? Стрьомно
2XL
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