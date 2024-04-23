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Sportbank недоступний для подальшого використання
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 20 кві, 2024 02:03
2XL
Ничего страшного, просто сообщение в приложении, что с 6 мая приложение sportbank будет не доступно для использования. И предлагают с 17 апреля пользоваться приложением TAS2U, с переносом счетов. Я закрываю счета через чат Sportbaka, деньгу всю вывел в другой банк, подписываю заявление на закрытие счетов. ТАСей пользоваться не планирую.
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Triton
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:34
Интересно, карты Спорта будет после 6го мая работать?
Востаннє редагувалось ВIВ
в Суб 20 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:39
Triton написав:2XL
Ничего страшного, просто сообщение в приложении, что с 6 мая приложение sportbank будет не доступно для использования. И предлагают с 17 апреля пользоваться приложением TAS2U, с переносом счетов. Я закрываю счета через чат Sportbaka, деньгу всю вывел в другой банк, подписываю заявление на закрытие счетов. ТАСей пользоваться не планирую.
Так, продукти ТАС це для особо збочених гурманів. Треба зрозуміти в якому місці отримати насолоду )
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2XL
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Додано: Суб 20 кві, 2024 23:42
ВIВ написав:
Интересно, карты Спорта будет после 6го мая работать?
Они уже не работают. По крайней мере на пополнение. Пополнял в тумбе черную, деньги благополучно ушли, на карту так и не попали.
Горячая линия отправила в техподдержку терминала, т.к. карта мол уже закрыта. В приложении пишет - для проведения операции перевыпустите карту
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arkavs
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Додано: Пон 22 кві, 2024 06:52
arkavs написав: ВIВ написав:
Интересно, карты Спорта будет после 6го мая работать?
Они уже не работают. По крайней мере на пополнение. Пополнял в тумбе черную, деньги благополучно ушли, на карту так и не попали.
Горячая линия отправила в техподдержку терминала, т.к. карта мол уже закрыта. В приложении пишет - для проведения операции перевыпустите карту
20 квітня робив в застосунку спорт Поповнення білої з 4 банків , поповнив рюкзак. Що забороняє далі працювати фізичній картці спорт,яка у розширенній версії тас2ю бачить всі баланси?
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Додано: Вів 23 кві, 2024 17:40
Так уже ж і в застосунок не пущат
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