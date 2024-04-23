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Sportbank недоступний для
подальшого використання

Sportbank недоступний для подальшого використання
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 333334335336

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Sportbank недоступний для подальшого використання 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 02:03

2XL
Ничего страшного, просто сообщение в приложении, что с 6 мая приложение sportbank будет не доступно для использования. И предлагают с 17 апреля пользоваться приложением TAS2U, с переносом счетов. Я закрываю счета через чат Sportbaka, деньгу всю вывел в другой банк, подписываю заявление на закрытие счетов. ТАСей пользоваться не планирую.
Triton
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:34

Интересно, карты Спорта будет после 6го мая работать?
Востаннє редагувалось ВIВ в Суб 20 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:39

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

Triton написав:2XL
Ничего страшного, просто сообщение в приложении, что с 6 мая приложение sportbank будет не доступно для использования. И предлагают с 17 апреля пользоваться приложением TAS2U, с переносом счетов. Я закрываю счета через чат Sportbaka, деньгу всю вывел в другой банк, подписываю заявление на закрытие счетов. ТАСей пользоваться не планирую.
Так, продукти ТАС це для особо збочених гурманів. Треба зрозуміти в якому місці отримати насолоду )
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:42

  ВIВ написав:Интересно, карты Спорта будет после 6го мая работать?

Они уже не работают. По крайней мере на пополнение. Пополнял в тумбе черную, деньги благополучно ушли, на карту так и не попали.
Горячая линия отправила в техподдержку терминала, т.к. карта мол уже закрыта. В приложении пишет - для проведения операции перевыпустите карту
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 06:52

  arkavs написав:
  ВIВ написав:Интересно, карты Спорта будет после 6го мая работать?

Они уже не работают. По крайней мере на пополнение. Пополнял в тумбе черную, деньги благополучно ушли, на карту так и не попали.
Горячая линия отправила в техподдержку терминала, т.к. карта мол уже закрыта. В приложении пишет - для проведения операции перевыпустите карту

20 квітня робив в застосунку спорт Поповнення білої з 4 банків , поповнив рюкзак. Що забороняє далі працювати фізичній картці спорт,яка у розширенній версії тас2ю бачить всі баланси?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:40

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

Так уже ж і в застосунок не пущат
arkavs
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