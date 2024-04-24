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Sportbank недоступний для
подальшого використання

Sportbank недоступний для подальшого використання
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 333334335336

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Sportbank недоступний для подальшого використання 3.7 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 02:03

2XL
Ничего страшного, просто сообщение в приложении, что с 6 мая приложение sportbank будет не доступно для использования. И предлагают с 17 апреля пользоваться приложением TAS2U, с переносом счетов. Я закрываю счета через чат Sportbaka, деньгу всю вывел в другой банк, подписываю заявление на закрытие счетов. ТАСей пользоваться не планирую.
Triton
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:34

Интересно, карты Спорта будет после 6го мая работать?
Востаннє редагувалось ВIВ в Суб 20 кві, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:39

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

Triton написав:2XL
Ничего страшного, просто сообщение в приложении, что с 6 мая приложение sportbank будет не доступно для использования. И предлагают с 17 апреля пользоваться приложением TAS2U, с переносом счетов. Я закрываю счета через чат Sportbaka, деньгу всю вывел в другой банк, подписываю заявление на закрытие счетов. ТАСей пользоваться не планирую.
Так, продукти ТАС це для особо збочених гурманів. Треба зрозуміти в якому місці отримати насолоду )
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 23:42

  ВIВ написав:Интересно, карты Спорта будет после 6го мая работать?

Они уже не работают. По крайней мере на пополнение. Пополнял в тумбе черную, деньги благополучно ушли, на карту так и не попали.
Горячая линия отправила в техподдержку терминала, т.к. карта мол уже закрыта. В приложении пишет - для проведения операции перевыпустите карту
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 06:52

  arkavs написав:
  ВIВ написав:Интересно, карты Спорта будет после 6го мая работать?

Они уже не работают. По крайней мере на пополнение. Пополнял в тумбе черную, деньги благополучно ушли, на карту так и не попали.
Горячая линия отправила в техподдержку терминала, т.к. карта мол уже закрыта. В приложении пишет - для проведения операции перевыпустите карту

20 квітня робив в застосунку спорт Поповнення білої з 4 банків , поповнив рюкзак. Що забороняє далі працювати фізичній картці спорт,яка у розширенній версії тас2ю бачить всі баланси?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:40

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

Так уже ж і в застосунок не пущат
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 00:49

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

Спорт удивляет и будоражит одновременно.
В четверг открыл виртуальную белую карту и закинул на неё 100 грн с Рюкзака.
В пятницу заказал белый пластик.
До сих пор его не отправили!
Поддержка говорит, что обращение в какой-то там их отдел передано.
Но когда карта будет отправлена - не знают и никак не могут мне сказать.
Это притом, что заказанный в четверг оранжевый пластик уже в пятницу прибыл в отделение. Правда я его ещё не забирал - возможно сегодня днём заберу.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 03:44

  Sanyok77 написав:До сих пор его не отправили!

Який пластик, агов! Прокидайтесь, подивіться на назву теми в якій пишете, почитайте кілька останніх сторінок.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 07:16

  klug написав:
  Sanyok77 написав:До сих пор его не отправили!

Який пластик, агов! Прокидайтесь, подивіться на назву теми в якій пишете, почитайте кілька останніх сторінок.

Человек просто коллекционер и захотел получить в коллекцию пластик который не будет больше выпускаться. Но не учел момент что оранжевых болванок у спорта полно, а белые делают под заказ вот и создал сам себе проблемы на ровном месте. Надеюсь он таки карту получит. Но может и нет потому как банк хоть по картам прямо не писал но в принципе заявил что выпуск и пролонгация некоторых продуктов уже прекращен
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:06

Re: Sportbank недоступний для подальшого використання

Да, всё верно. Редкий пластик в коллекцию, так и есть.
Я вот теперь думаю - может написать на горячую линию и потребовать вернуть соточку?
А чо, деньги взяли и услугу не оказали - извольте сделать манибэк.
Карта же не сделана и не отправлена.
Sanyok77
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