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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 14:39
С депозитной карты, на которой висит сумма %% не проходят переводы P2P на другие банки (Моно, Todo, ПУМБ), постоянно пишет ошибки. Менеджер в отделении говорит что все ок, карта не заблокирована. В прошлом месяце уже с новой карты без проблем прошло Сич-Моно, сохранился шаблон. Кто с таким сталкивался также?
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AlexSV
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Додано: Нед 29 сер, 2021 09:43
vitaliian написав:
светится на сайте баннер а в продуктах я такого не нахожу
звоните, у этого тарифа постоянная эволюция
можети давали по запросу, или решили давать на 24е , потом перенесли сентябрь, короче - проще позвонить
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cohan
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