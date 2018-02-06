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Юнисон - БАНКРОТ?

Юнисон - БАНКРОТ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:01

  d_12 написав:Юнісон ще живий?

Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.
В этот день ввели ВА в 2016-м, а у Юнисона депозиты были сроком на два года.
Так что, последние депозиты они должны выплатить в конце апреля.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:07

Re: Юнисон - БАНКРОТ?

  lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.

про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент . Если у Банка будут депозит от 3х до 18 лет , так как банк почти бессмертный )
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sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 13:55

  sens написав:
  lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.

про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент

Ну, почему не аргумент?
Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 06:59

  lubopytnaya написав:
  sens написав:
  lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.

про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент

Ну, почему не аргумент?
Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию :wink:
банк работает совсем по другой причине,ради пары десятков счетов держать штат точно не выгодно
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:50

  lubopytnaya написав:
  sens написав:
  lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.

про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент

Ну, почему не аргумент?
Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию :wink:

после ввода ва собственники уже никто и звать их никак, и к деньгам банка у них уже нет доступа.
а вот фонду грабування - да, они любят не платить, даже если это в нарушение законодательства
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:09

а тим часом...

С 8 февраля 2018 года ПАО «Банк «Юнисон» осуществляет выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился до 7 февраля 2018 года включительно, а также продолжает выплаты средств вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился раньше, и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета).


Подробнее: http://www.capital.ua/ru/news/107681-vk ... z56jYjuVKB
ось так :(
d_12
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