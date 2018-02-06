Юнисон - БАНКРОТ?

lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.
про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент
Ну, почему не аргумент? Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию
lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.
про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент
Ну, почему не аргумент? Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию
банк работает совсем по другой причине,ради пары десятков счетов держать штат точно не выгодно
lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.
про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент
Ну, почему не аргумент? Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию
после ввода ва собственники уже никто и звать их никак, и к деньгам банка у них уже нет доступа. а вот фонду грабування - да, они любят не платить, даже если это в нарушение законодательства
С 8 февраля 2018 года ПАО «Банк «Юнисон» осуществляет выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился до 7 февраля 2018 года включительно, а также продолжает выплаты средств вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился раньше, и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета).