Юнисон - БАНКРОТ?

Банк "Юнисон" завершил выплаты вкладчикам в рамках гарантированных сумм



Автор: Александр Нюхин



Весь транш банк выплатил собственными средствами

В марте 2018 года "Юнисон" банк осуществил последние выплаты по депозитам физических лиц. Весь транш был произведен исключительно за собственные средства финансового учреждения, без привлечения денег Фонда гарантирования вкладов физлиц. Об этом говорится на сайте банка.

В сообщении банка говорится, что общая сумма выплат составила 118 525 746 грн., что составляет 99,6%. Кроме того, сумма не полученных средств клиентов, которые на данный момент не обратились в Банк, составляет 437 747 грн.

Среди прочего в банке отметили, что выплаты осуществлялись в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении Банка «ЮНИСОН» к категории неплатежеспособных.

Как известно, в апреле 2016 года Национальный банк Украины принял решение, согласно которому в "Юнисон" банке была введена временная администрация.

На сегодняшний день среди клиентов ПАО «БАНК «ЮНИСОН» по инкассации различные украинские банки, в том числе банки с иностранным капиталом.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц потребовал 15,6 млрд грн с лиц, связанных с неплатежеспособными банками.