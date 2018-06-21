RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Юнисон - БАНКРОТ?

Юнисон - БАНКРОТ?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:01

  d_12 написав:Юнісон ще живий?

Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.
В этот день ввели ВА в 2016-м, а у Юнисона депозиты были сроком на два года.
Так что, последние депозиты они должны выплатить в конце апреля.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3269
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 22:07

Re: Юнисон - БАНКРОТ?

  lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.

про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент . Если у Банка будут депозит от 3х до 18 лет , так как банк почти бессмертный )
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10832
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 13:55

  sens написав:
  lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.

про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент

Ну, почему не аргумент?
Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3269
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 06:59

  lubopytnaya написав:
  sens написав:
  lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.

про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент

Ну, почему не аргумент?
Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию :wink:
банк работает совсем по другой причине,ради пары десятков счетов держать штат точно не выгодно
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10832
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:50

  lubopytnaya написав:
  sens написав:
  lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.

про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент

Ну, почему не аргумент?
Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию :wink:

после ввода ва собственники уже никто и звать их никак, и к деньгам банка у них уже нет доступа.
а вот фонду грабування - да, они любят не платить, даже если это в нарушение законодательства
Stringer
 
Повідомлень: 7696
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:09

а тим часом...

С 8 февраля 2018 года ПАО «Банк «Юнисон» осуществляет выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился до 7 февраля 2018 года включительно, а также продолжает выплаты средств вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился раньше, и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета).


Подробнее: http://www.capital.ua/ru/news/107681-vk ... z56jYjuVKB
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:02

чи можна звертатись за добавкою?

Банк "Юнисон" завершил выплаты вкладчикам в рамках гарантированных сумм

Автор: Александр Нюхин

Весь транш банк выплатил собственными средствами
В марте 2018 года "Юнисон" банк осуществил последние выплаты по депозитам физических лиц. Весь транш был произведен исключительно за собственные средства финансового учреждения, без привлечения денег Фонда гарантирования вкладов физлиц. Об этом говорится на сайте банка.
В сообщении банка говорится, что общая сумма выплат составила 118 525 746 грн., что составляет 99,6%. Кроме того, сумма не полученных средств клиентов, которые на данный момент не обратились в Банк, составляет 437 747 грн.
Среди прочего в банке отметили, что выплаты осуществлялись в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении Банка «ЮНИСОН» к категории неплатежеспособных.
Как известно, в апреле 2016 года Национальный банк Украины принял решение, согласно которому в "Юнисон" банке была введена временная администрация.
На сегодняшний день среди клиентов ПАО «БАНК «ЮНИСОН» по инкассации различные украинские банки, в том числе банки с иностранным капиталом.
Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц потребовал 15,6 млрд грн с лиц, связанных с неплатежеспособными банками.


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... mm-3867786
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:22

РОЗПОЧАТО ЛІКВІДАЦІЮ ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» ТА ДЕЛЕГОВАНО ПОВНОВАЖЕННЯ ЛІКВІДАТОРА БАНКУ
Розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ЮНІСОН» (далі – ПАТ «БАНК «ЮНІСОН») строком на два роки з 19 червня 2018 року до 18 червня 2020 року включно. Призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням повноважень ліквідатора банку ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Федорченка Андрія Володимировича строком на два роки з 19.06.2018 по 18.06.2020 включно.

Реквізити ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»: код за ЄДРПОУ 38514375; код банку 380902; місцезнаходження: 03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30-А.

Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування у газеті «Голос України» оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку за адресою: 01004, м. Київ, вул. Антоновича, 26/26, офіс 13-16.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/167-pat-bank-yunison/38099-rozpochato-likvidatsiiu-pat-bank-yunison-ta-delehovano-povnovazhennia-likvidatora-banku
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5673
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3677 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:28

«Ликвидация банка "Юнисон" противозаконна и будет оспорена в

«Мы фиксируем абсолютно противозаконные действия в отношении банка «Юнисон» и намерены оспорить их в судебном порядке. Все виновные в принятие этого противозаконного решения будут привлечены к персональной уголовной ответственности. На протяжении двух лет под временной администрацией мы работали исключительно в рамках действующего законодательства, до сих пор банк перевыполняет нормативы деятельности. Все депозиты физических лиц были выплачены за счет средств банка в рамках гарантированных сумм и без привлечения займа от Фонда гарантирования. Далее мы планировали приступить к более крупным выплатам по депозитам и свыше гарантированных 200 тысяч гривен. Однако такая позиция акционеров, видимо, не понравилась чиновникам из НБУ, и они в очередной раз решили обмануть вкладчиков, пустив банк в ликвидацию», - заявили Чепижко.


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ry-3871896

решту фонд вирішив "захом'ячити"?
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:45

Юнисон, выплаты Фонда

Очень бы хотелось понять, что собирается выплачивать Фонд (http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... nk-yunison), если сам банк ещё 2,5 месяца назад объявил, что закончил все выплаты до 200 тыс грн (http://unisonbank.com.ua/press-centr/ba ... rantir-145). Оставшиеся 0,4%, 437 тыс грн, за которыми никто в течении 2 лет не обратился и навряд ли обратится?))) на кого это рассчитано?)
AlexSV
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 11.02.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 130131132133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4824, 4825, 4826
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48257 24469943
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 20:00
Ratatui
ЕРДЕ Банк - БАНКРОТ 1 ... 621, 622, 623
Anonymous » Сер 07 тра, 2008 18:19
6226 1082176
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 18:23
BBC
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 819, 820, 821
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8208 1457287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 11:01
tk86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.