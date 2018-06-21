Юнисон - БАНКРОТ?

lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.
про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент
Ну, почему не аргумент? Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию
lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.
про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент
Ну, почему не аргумент? Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию
банк работает совсем по другой причине,ради пары десятков счетов держать штат точно не выгодно
lubopytnaya написав:Обязан жить до 28 апреля 2018, как минимум.
про ликвидацию новостей не было , а сроки на депозиты это не аргумент
Ну, почему не аргумент? Собственникам, по идее, более-менее выгодно годами пользоваться депозитными деньгами под нулевой процент. Поэтому, пока не закончится срок последнего депозита, банку нет нужды применять эвтаназию
после ввода ва собственники уже никто и звать их никак, и к деньгам банка у них уже нет доступа. а вот фонду грабування - да, они любят не платить, даже если это в нарушение законодательства
С 8 февраля 2018 года ПАО «Банк «Юнисон» осуществляет выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился до 7 февраля 2018 года включительно, а также продолжает выплаты средств вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился раньше, и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета).
Банк "Юнисон" завершил выплаты вкладчикам в рамках гарантированных сумм
Автор: Александр Нюхин
Весь транш банк выплатил собственными средствами В марте 2018 года "Юнисон" банк осуществил последние выплаты по депозитам физических лиц. Весь транш был произведен исключительно за собственные средства финансового учреждения, без привлечения денег Фонда гарантирования вкладов физлиц. Об этом говорится на сайте банка. В сообщении банка говорится, что общая сумма выплат составила 118 525 746 грн., что составляет 99,6%. Кроме того, сумма не полученных средств клиентов, которые на данный момент не обратились в Банк, составляет 437 747 грн. Среди прочего в банке отметили, что выплаты осуществлялись в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении Банка «ЮНИСОН» к категории неплатежеспособных. Как известно, в апреле 2016 года Национальный банк Украины принял решение, согласно которому в "Юнисон" банке была введена временная администрация. На сегодняшний день среди клиентов ПАО «БАНК «ЮНИСОН» по инкассации различные украинские банки, в том числе банки с иностранным капиталом. Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц потребовал 15,6 млрд грн с лиц, связанных с неплатежеспособными банками.
РОЗПОЧАТО ЛІКВІДАЦІЮ ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» ТА ДЕЛЕГОВАНО ПОВНОВАЖЕННЯ ЛІКВІДАТОРА БАНКУ
Розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ЮНІСОН» (далі – ПАТ «БАНК «ЮНІСОН») строком на два роки з 19 червня 2018 року до 18 червня 2020 року включно. Призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням повноважень ліквідатора банку ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Федорченка Андрія Володимировича строком на два роки з 19.06.2018 по 18.06.2020 включно.
Реквізити ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»: код за ЄДРПОУ 38514375; код банку 380902; місцезнаходження: 03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30-А.
Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування у газеті «Голос України» оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку за адресою: 01004, м. Київ, вул. Антоновича, 26/26, офіс 13-16.
Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
«Мы фиксируем абсолютно противозаконные действия в отношении банка «Юнисон» и намерены оспорить их в судебном порядке. Все виновные в принятие этого противозаконного решения будут привлечены к персональной уголовной ответственности. На протяжении двух лет под временной администрацией мы работали исключительно в рамках действующего законодательства, до сих пор банк перевыполняет нормативы деятельности. Все депозиты физических лиц были выплачены за счет средств банка в рамках гарантированных сумм и без привлечения займа от Фонда гарантирования. Далее мы планировали приступить к более крупным выплатам по депозитам и свыше гарантированных 200 тысяч гривен. Однако такая позиция акционеров, видимо, не понравилась чиновникам из НБУ, и они в очередной раз решили обмануть вкладчиков, пустив банк в ликвидацию», - заявили Чепижко.