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Юнисон - БАНКРОТ?

Юнисон - БАНКРОТ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:55

AlexSV, можливо перевищення 200 тис. грн. ?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:40

Навряд ли, это 4 очередь, сейчас они собирают кредиторские требования, только через месяца 2-3 будет сформирован их реестр и, если у банка будут деньги, начнут потихоньку их выплачивать. Радует одно, что 3 очередь (требования Фонда) отстутствует как таковая, поэтому есть шансы людям за 200 тыс грн что то получить...

P.S. Мне банк должен 1500 грн залога за ключ к депозитной ячейке.
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:36

4 очередь подошла......

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy
AlexSV
 
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