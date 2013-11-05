Юнисон - БАНКРОТ?

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:40
Навряд ли, это 4 очередь, сейчас они собирают кредиторские требования, только через месяца 2-3 будет сформирован их реестр и, если у банка будут деньги, начнут потихоньку их выплачивать. Радует одно, что 3 очередь (требования Фонда) отстутствует как таковая, поэтому есть шансы людям за 200 тыс грн что то получить...
P.S. Мне банк должен 1500 грн залога за ключ к депозитной ячейке.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:36
4 очередь подошла......
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