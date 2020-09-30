RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Південний

Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 11:43

Re: Південний

  max_ant написав:Чи так є? Порадьте будь ласка....

Пишите в НБУ, лехтронкой. Хай Півню гребінця потреплять! :evil:
Ток лучше сначала заполучите письменный ответ он Пивня, хотя можно и сразу в НБУ, и сославшись на ваши форумные посты, хай читают :)
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/cp-more
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32508
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2589 раз.
Подякували: 3806 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 22:29

Не банка , мелкие жулики. Тырят мелочь по карманам.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7064
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:43

  clientage написав:
  max_ant написав:Чи так є? Порадьте будь ласка....

Пишите в НБУ, лехтронкой. Хай Півню гребінця потреплять! :evil:
Ток лучше сначала заполучите письменный ответ он Пивня, хотя можно и сразу в НБУ, и сославшись на ваши форумные посты, хай читают :)
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/cp-more


Віддали мені мій депозит.
Подзвонили, з банку, просили прийти.
Підійшов, написав заяву, за декілька днів підійшов ще раз, забрав гроші і відніс їх в інший банк.
Закрив в Південному всі рахунки, забрав всі гроші, більш ніж семирічна співпраця з банком на жаль завершена.

Дві поїздки в банк, декілька годин на переписування з їх юристами. В результаті проценти, отримані від депозиту, не вартували мого витраченого часу.
max_ant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 21.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:16

А куда ушли из Пивня, если не секрет - в госбанки?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2577
З нами з: 26.02.09
Подякував: 313 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 96979899
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, J, kostya77 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20687)
01.10.2020 18:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.