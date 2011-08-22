Правила усешных людей...

Додано: Чет 24 кві, 2014 10:50

Сила привычки: как выбраться из ямы и стать успешным за 21 день?Наверняка, многие не раз задумывались: вот с завтрашнего дня брошу пить, курить, ходить по клубам, валяться на диване и вмиг стану успешным и преуспевающим! Чем обычно заканчиваются столь смелые начинания, мы все прекрасно знаем. Проходит день-два, срываешься в чём-то одном, затем в другом, накапливается усталость, стресс и всё это заставляет нас признать своё поражение, произнеся извечное: «Как-нибудь в следующий раз…». А ведь достичь успеха в любимом деле и преуспеть в борьбе с вредными привычками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Чем же отличаются те, кто добивается всего, за кратчайшие сроки поднимаясь из грязи в князи, от остальных, таких же как они в прошлом людей, которым так и не удалось выбраться из ямы? Всё просто, успешные люди руководствуются в своей жизни парой-тройкой простейших правил, которые и позволяют им, даже падая, опираться на них как на костыли, и идти дальше. Далее мы подробно разберём правила успешного человека и составим схематический план, который даст вам зацепку, на основе которой и вы сможете достичь всех желаемых вершин! ТОП 5 самых актуальные правил успешного человеа: — Следи за собой! Первое, и самое важное правило. Оно говорит о том, что в любом деле и любой жизненной сфере, прежде чем что-то сказать или сделать, нужно хорошенько обдумать это. Любой необдуманный поступок может создать вам кучу проблем, будь то глупо инвестированные деньги или неосторожно сказанное слово, в то время как действия, просчитанные с целью на успех, несомненно, принесут вам прибыль. — Падая – поднимайся! Даже если вы оступились и упали: прогорели в деле, распалась семья, нелады с образованием, не стоит отчаиваться. Ведь даже падение можно выставить в позитивном свете, создав себе рекламу, как сильному и волевому человеку. — Не бойся делать выбор! Если перед вами стоит нелёгкий выбор, и вы никак не можете решиться, в какую сторону идти, то используйте обычную монетку наудачу. Ещё великий китайский философ Конфуций говорил: «сомневающегося в лабиринте подтолкни в любую сторону, и если там будет тупик, он вернётся, зная правильный путь». Если простым языком, то совершая какой-то поступок, вы имеете шанс выиграть или проиграть, получив опыт, а, не делая ничего, вы в любом случае остаётесь в проигрыше. — Знай себе цену! Вы считаете, что ничего не стоите со всем своим опытом и знаниями? Проведите простой пример: возьмите купюру в 500 рублей и предложите её прохожим (само собой все захотят её принять). Затем уроните купюру на землю и наступите сверху ногой… вы думаете, что-нибудь изменится? Деньги остаются деньгами вне зависимости от их чистоты и запаха, также и с людьми – вы являетесь ценным и продуктивным источником информации и умений, так цените же себя по достоинству. — Всему своё время! Это универсальное правило, касающееся всей нашей жизни в целом. Следуя ему, вы никогда не будете испытывать тех или иных проблем в работе, семье или с друзьями, потому как в общем виде оно гласит: время можно найти для всего. В сутках 24 часа, в каждом часе по 60 минут, и если грамотно пользоваться этим временем, то вы найдёте минутку позвонить своим родным и близким, заняться работой или мимоходом встретиться с друзьями, это не так уж сложно. И ещё одно: никогда не держитесь за прошлое, это ведёт к синдрому Плюшкина, а с накапливания старых вещей начинается накапливание в сознании ненужного балласта, которое мешает вам жить. Вот и все правила, которые должны быть Библией любого успешного человека, а знаете почему? Потому что успешность, это не счёт в банке, не дорогие машины и не красивая одежда, всё это лишь следствие. Успешность, это образ мысли человека, его взгляд на мир и окружающие его вещи. Далее мы предложим вам практическую схему, по которой вы сможете построить свою жизнь так, как всегда мечтали это сделать, без дорогих личностных тренингов, сеансов у психологов и прочей социальной чуши, способной лишь тянуть из нас деньги. Вы готовы? Тогда поехали!Источник: