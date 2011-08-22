Этих правил не много, но почему-то они разные...
Кто-то выделяет 5, кто-то 7, а кто-то 10 основных...
Странно, но они отличаются.
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Додано: Чет 24 кві, 2014 10:49
Правила усешных людей...
Этих правил не много, но почему-то они разные...
Кто-то выделяет 5, кто-то 7, а кто-то 10 основных...
Странно, но они отличаются.
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Додано: Чет 24 кві, 2014 10:50
7 правил успешного человека
Яркая индивидуальность и лидерские качества могут послужить прекрасным фундаментом для великих свершений, но мало просто обладать качествами, нужно уметь развивать их… Мы расскажем Вам о семи основных принципах поведения, которые будут полезны всем, кто хочет добиться успеха в современном мире.
Правило первое:
Хочешь изменить свою жизнь – изменись сам! Хотите иметь лучшего мужа? – будьте лучшей женой. Хотите иметь замечательных детей? – проявите себя как замечательный родитель. Хотите иметь превосходных работников? Станьте превосходным руководителем. Какой бы аспект жизни вам не хотелось изменить, начинайте с себя и помните, ваша жизнь изменится к лучшему лишь тогда, когда Вы сами станете лучше.
Правило второе:
Не имеет значения, откуда Вы стартовали, главное, куда Вы движетесь. Прошлое ушло раз и навсегда. Возможно, на вашем счету накопилось немало глупостей, потерянного времени, средств и возможностей. Все это стоит брать во внимание лишь в том случае, если из своих ошибок Вы вынесли какие-то уроки. И совсем не важно, откуда Вы начали движение, важно — куда Вы направляетесь, Вы и только Вы определяете свою цель.
Правило третье:
Всегда принимайте вызов, который бросает Вам жизнь. Такой подход всегда вознаграждается. Конечно, начинать что-то новое нелегко, но Вам ведь известно, что является двигателем человеческого развития? Все зависит от Вашей внутренней готовности встретиться с испытаниями и пойти на обдуманный и просчитанный риск. Успешные люди умеют развиваться сами и помогать в этом другим, они постоянно совершенствуются, готовы учиться, испытывать себя и стойко переносить неудачи.
Правило четвертое:
Вам под силу научиться всему, что необходимо для достижения Вашей цели. Вы способны стать лучшим директором, менеджером или продавцом. Вы можете освоить иностранный язык или приобрести любые другие умения и навыки. Учитесь всему, что поможет Вам приблизиться к цели.
Правило пятое:
Вы сами определяете границы своей свободы. Имея представление обо всех потенциальных возможностях, Вы можете принимать решения и рассматривать альтернативные подходы. Поэтому, важно развивать в себе способность изменять собственную точку зрения и выбирать из множества вариантов. Вы свободны лишь тогда, когда имеете возможность выбирать. Отсутствие же альтернатив ограничивает свободу и ставит ваши действия в полную зависимость от внешних обстоятельств.
Правило шестое:
Проблемы всегда несут в себе равноценный по силе потенциал для их разрешения. Можно найти выход из любой ситуации. Преодоление самых больших трудностей , дает бесценный опыт, который помогает достичь успеха в будущем. В этом лично убедились все благополучные, преуспевающие люди. Сталкиваясь с проблемами, воспринимайте их как полезный урок, ведущий к лучшему будущему.
Правило седьмое:
Только Вы и никто другой решаете, кем Вам быть и что делать. Это самое главное правило. Как только Вы его поймете, для Вас станут доступны возможности, превосходящие все, чего Вы могли добиться ранее. Отождествляя себя с личностью лидера, Вы обретете дополнительную уверенность, чувство внутреннего достоинства и уважения. Вы можете стать всем, что в вас сокрыто. И эти правила помогут вам достигнуть цели, которую Вы сами для себя выберете.
Автор JeeJoo
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Додано: Чет 24 кві, 2014 10:50
Правила успешного человека
Сила привычки: как выбраться из ямы и стать успешным за 21 день?Наверняка, многие не раз задумывались: вот с завтрашнего дня брошу пить, курить, ходить по клубам, валяться на диване и вмиг стану успешным и преуспевающим! Чем обычно заканчиваются столь смелые начинания, мы все прекрасно знаем. Проходит день-два, срываешься в чём-то одном, затем в другом, накапливается усталость, стресс и всё это заставляет нас признать своё поражение, произнеся извечное: «Как-нибудь в следующий раз…». А ведь достичь успеха в любимом деле и преуспеть в борьбе с вредными привычками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Чем же отличаются те, кто добивается всего, за кратчайшие сроки поднимаясь из грязи в князи, от остальных, таких же как они в прошлом людей, которым так и не удалось выбраться из ямы? Всё просто, успешные люди руководствуются в своей жизни парой-тройкой простейших правил, которые и позволяют им, даже падая, опираться на них как на костыли, и идти дальше. Далее мы подробно разберём правила успешного человека и составим схематический план, который даст вам зацепку, на основе которой и вы сможете достичь всех желаемых вершин! ТОП 5 самых актуальные правил успешного человеа: — Следи за собой! Первое, и самое важное правило. Оно говорит о том, что в любом деле и любой жизненной сфере, прежде чем что-то сказать или сделать, нужно хорошенько обдумать это. Любой необдуманный поступок может создать вам кучу проблем, будь то глупо инвестированные деньги или неосторожно сказанное слово, в то время как действия, просчитанные с целью на успех, несомненно, принесут вам прибыль. — Падая – поднимайся! Даже если вы оступились и упали: прогорели в деле, распалась семья, нелады с образованием, не стоит отчаиваться. Ведь даже падение можно выставить в позитивном свете, создав себе рекламу, как сильному и волевому человеку. — Не бойся делать выбор! Если перед вами стоит нелёгкий выбор, и вы никак не можете решиться, в какую сторону идти, то используйте обычную монетку наудачу. Ещё великий китайский философ Конфуций говорил: «сомневающегося в лабиринте подтолкни в любую сторону, и если там будет тупик, он вернётся, зная правильный путь». Если простым языком, то совершая какой-то поступок, вы имеете шанс выиграть или проиграть, получив опыт, а, не делая ничего, вы в любом случае остаётесь в проигрыше. — Знай себе цену! Вы считаете, что ничего не стоите со всем своим опытом и знаниями? Проведите простой пример: возьмите купюру в 500 рублей и предложите её прохожим (само собой все захотят её принять). Затем уроните купюру на землю и наступите сверху ногой… вы думаете, что-нибудь изменится? Деньги остаются деньгами вне зависимости от их чистоты и запаха, также и с людьми – вы являетесь ценным и продуктивным источником информации и умений, так цените же себя по достоинству. — Всему своё время! Это универсальное правило, касающееся всей нашей жизни в целом. Следуя ему, вы никогда не будете испытывать тех или иных проблем в работе, семье или с друзьями, потому как в общем виде оно гласит: время можно найти для всего. В сутках 24 часа, в каждом часе по 60 минут, и если грамотно пользоваться этим временем, то вы найдёте минутку позвонить своим родным и близким, заняться работой или мимоходом встретиться с друзьями, это не так уж сложно. И ещё одно: никогда не держитесь за прошлое, это ведёт к синдрому Плюшкина, а с накапливания старых вещей начинается накапливание в сознании ненужного балласта, которое мешает вам жить. Вот и все правила, которые должны быть Библией любого успешного человека, а знаете почему? Потому что успешность, это не счёт в банке, не дорогие машины и не красивая одежда, всё это лишь следствие. Успешность, это образ мысли человека, его взгляд на мир и окружающие его вещи. Далее мы предложим вам практическую схему, по которой вы сможете построить свою жизнь так, как всегда мечтали это сделать, без дорогих личностных тренингов, сеансов у психологов и прочей социальной чуши, способной лишь тянуть из нас деньги. Вы готовы? Тогда поехали!
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Додано: Чет 24 кві, 2014 10:51
Правила успешного человека (8 правил)
Первое правило успешного человека: верить в себя, искренне и глубоко. Окружающие могут в открытую осуждать вас или даже смеяться, но вы должны продолжать верить в себя. Это, пожалуй, главный принцип. Не бойтесь говорить сами себе: «Я все смогу», «Мне все подвластно», «Я без труда одолею препятствия». Что бы ни говорили, но самонастрой – великая вещь. С достаточной уверенностью можно не просто стать успешным человеком, а свернуть горы. Здраво оцените свои достоинства и недостатки, последние попытайтесь либо исправить, либо превратить в достоинства. Таким образом, вы станете уверенным в себе и сможете без труда сказать, что уважаете сами себя. Похвастаться этим может далеко не каждый.
Второе правило успешного человека: никогда не сдаваться. Если вы поставили перед собой цель, захотели исполнить мечту, которая всегда казалась неосуществимой, то ни в коем случае не стоит отказываться от нее. Если вас поддерживают окружающие – это замечательно. Если нет, то вспомните, что теперь вы верите в себя, поэтому продолжаете уверенно, без страха двигаться по своему пути. Порой действительно в жизни случаются события, заставляющие огорчаться, а то и вовсе выбивающие из колеи. Если вам совсем трудно – возьмите передышку, небольшую паузу. Но не сдавайтесь, не покончив с делом окончательно.
Третье правило успешного человека: мыслить соразмерно возможностям. Конечно, высокая цель, требующая огромного количества усилий – это, с одной стороны, великолепно, но с другой – даже если вы сами понимаете, что это несбыточная мечта, то не стоит упрямиться. Измените ее в сторону плана, который гораздо более реально исполнить. Не стоит кидаться на неисполнимое – вы потратите множество сил и энергии, которые можно было направить в более продуктивное русло. К тому же это может подорвать вашу уверенность в себе, а это и вовсе незачем.
Четвертое правило успешного человека: не бояться высказывать свое мнение. Поверьте, никто не любит людей, не могущих высказать свою точку зрения или мечущихся «от лагеря к лагерю» и выискивающих более выгодную позицию. Конечно, порой и правда полезнее прислушаться к тому, что говорят другие. Но примите это во внимание исключительно как совет, пожелание, а не указание к действию. Любое мнение, пусть и ошибочное, но ваше собственное, покажет вас как человека думающего и творческого.
Пятое правило успешного человека: мыслить разносторонне. На пути к успеху нельзя придерживаться только одного плана действий. Следует тщательно продумывать все возможные варианты развития событий. Абсолютно исключить риск ошибки все-таки невозможно, но существенно снизить его – всегда пожалуйста. Кроме того, это научит вас просчитывать события вплоть до мельчайших деталей. Тогда вы сможете встретить будущее во всеоружии.
Шестое правило успешного человека: не лениться. Успешный человек никогда не скажет себе: «Это я оставлю на потом», «Ну, это доделывать необязательно», «Это можно и пропустить». Концентрируйтесь на предмете работы на все сто процентов. Это научит вас работать эффективно и заметно повысит производительность труда. Выкладываться до изнеможения тоже не стоит – когда-нибудь это приведет к срыву. В работе, как и в отдыхе, необходимо знать меру.
Седьмое правило успешного человека: думать и действовать самостоятельно. Как уже было сказано выше, чужие оценки события, чужие мнения и точки зрения можно принять, к ним можно прислушаться, использовать в качестве советов и указаний для последующих действий. Но никогда не забывайте прибегнуть к помощи собственного разума. Если вы ошибетесь – это совсем не страшно. Опыт – вещь бесценная. Совершив одну ошибку, вы задумаетесь над подобной ситуацией в будущем и вполне сможете ее избежать.
Восьмое правило успешного человека: во всем полагаться на себя. Кто сделает какую-то работу, если не вы? Кто спланирует стратегию действий, если не вы? Партнеры и команда могут оказать существенную поддержку и значительно облегчить ход выполнения работы, но все-таки есть риск того, что вас могут подвести.
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Додано: Чет 24 кві, 2014 10:52
10 правил успешного человека. А выполняете ли вы хоть 1 из н
1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое. Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за страха ошибиться. Но этого не надо бояться. Зачастую человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать больше, чем тот, к кому успех приходит сразу.
2. Образование - это то, что остается после того, когда забываешь все, чему учили в школе. Через 30 лет вы совершенно точно забудете все, что вам приходилось изучать в школе. Запомнится только то, чему вы научились сами.
3. В своем воображении я свободен рисовать как художник. Воображение важнее знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир. Когда понимаешь насколько далеко человечество продвинулось с пещерных времен, сила воображения ощущается в полном масштабе. То, что мы имеем сейчас, достигнуто с помощью воображения наших прадедов. То, что у нас будет в будущем, будет построено с помощью нашего воображения.
4. Секрет творчества состоит в умении скрывать источники своего вдохновения. Уникальность вашего творчества зачастую зависит от того, насколько хорошо вы умеете прятать свои источники. Вас могут вдохновлять другие великие люди, но если вы в положении, когда на вас смотрит весь мир, ваши идеи должны выглядеть уникальными.
5. Ценность человека должна определяться тем, что он дает, а не тем, чего он способен добиться. Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком. Если посмотреть на всемирно известных людей, то можно увидеть, что каждый из них что-то дал этому миру. Нужно давать, чтобы иметь возможность брать. Когда вашей целью станет увеличение ценностей в мире, вы поднимитесь на следующий уровень жизни.
6. Есть два способа жить: вы можете жить так, как будто чудес не бывает и вы можете жить так, как будто все в этом мире является чудом. Если жить, будто ничего в этом мире не является чудом, то вы сможете делать все, что захотите и у вас не будет препятствий. Если же жить так, будто все является чудом, то вы сможете наслаждаться даже самыми небольшими проявлениями красоты в этом мире. Если жить одновременно двумя способами, то ваша жизнь будет счастливой и продуктивной.
7. Когда я изучаю себя и свой способ думать, я прихожу к выводу, что дар воображения и фантазии значил для меня больше, чем любые способности к абстрактному мышлению. Мечты обо всем, чего бы вы могли добиться в жизни, - это важный элемент позитивной жизни. Позвольте вашему воображению свободно блуждать и создавать мир, в котором вы бы хотели жить.
8. Чтобы стать безупречным членом стада овец, нужно в первую очередь быть овцой. Если вы хотите стать успешным предпринимателем, нужно начинать заниматься бизнесом прямо сейчас. Хотеть начать, но бояться последствий, вас ни к чему не приведет. Это справедливо и в других областях жизни: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть.
9. Нужно выучить правила игры. А затем, нужно начать играть лучше всех. Выучите правила и играйте лучше всех. Просто, как и все гениальное.
10. Очень важно не перестать задавать вопросы. Любопытство не случайно дано человеку. Умные люди всегда задают вопросы. Спрашивайте себя и других людей, чтобы найти решение. Это позволит вам узнавать новое и анализировать собственный рост.
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Додано: Чет 24 кві, 2014 10:53
Правила жизни успешных людей
Успех даже в самом маленьком деле окрыляет и дает толчок к новым действиям. Вы думаете «Я все смогу», и это действительно так, вы сможете. Но так же сокрушительно действует и неудача, опускаются руки, понижается самооценка, «я не смог», «у меня не вышло» и опять-таки, все верно, ничего не сможете и не выйдет. А давайте посмотрим на неудачу с другой стороны, предположим, что это опыт, и будем идти дальше уже опытным человеком. Посмотрите на маленького ребенка – это самый яркий пример того как нужно идти к своей цели, сколько у него падений и подъемов, а ведь нам кажется что так и должно быть. И каждый из нас был точно таким маленьким ребенком, который каждый день добивался чего-то нового и стремился узнать еще больше. Запомните, успех не приходит сразу, к нему нужно идти, прокладывая себе дорогу, и неудачи неотъемлемая часть пути. Для каждого человека найдется занятие, которое будет приносить ему не только моральное удовлетворение, но и финансовое. Не расстраивайтесь если вы своего еще не нашли, главное в этом деле не задаваться и пробовать. И вы увидите, что вы тоже успешный человек. Фраза «с кем поведешься того и наберешься» не лишена смысла. Окружение приносит большой вклад в развитие человека, но это не значит, что у вас в друзьях должны быть только богатые и успешные, у остальных людей тоже есть опыт и они с вами им поделятся. Правила жизни успешных людей помогут правильно взглянуть на жизнь. Отрицательный результат, тоже результат, и так происходит абсолютно у всех. Вы, безусловно, не ошибетесь только в том случае, если не будете ничего делать. Каждый ваш проект – ваше дитя и вы должны реализовывать его от начала до конца. Проходить вместе удачи и поражения, но, ни в коем случае, не отказываться от него. Не идите на поводу у таких советчиков, которые навязывают вам определенные рамки, живите свободно и будьте хозяином своей жизни. Не стоит ждать чуда, идите к нему сами. И вы обязательно придете к нему. Не слушайте негативных высказываний по поводу вашего дела, ищите тех людей, которые вас поддержат и в случае чего помогут, пусть даже советом. Есть люди, которые ищут причины, по которым у них что-то не получается, а есть те кто ищет возможность совершить задуманное. Будьте вторыми, возможностей хватит на всех. Мотивируйте себя, и у вас все получится. P.S. Успех это не только финансовое благополучие, а еще и крепкая дружная семья.
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Додано: Чет 24 кві, 2014 10:53
Основа выбора успешного человека
Автор: Стивен Пирс Перевод: Балезин Дмитрий Существует огромная разница между тем, как подходит к выбору успешный человек и тем, как это делают все остальные. Во-первых, успешный человек знает, что: «Что невозможно одновременно сочинять различные отговорки и преуспевать финансово. Либо первое, либо второе». Именно по этой причине столь многие, хотя и обладают желанием стать богаче, остаются на прежнем уровне — ведь они продолжают использовать всевозможные «отговорки» Вот еще один важный момент: Богатые и успешные люди по-другому подходят к выбору. У них другая мера! Выбор обычного человека основан на том: «Легко ли достичь/получить/обрести что-то? Будет ли ему комфортно достигать этого?» Успешный человек задает себе лишь один простой вопрос: «Стоит ли это того?» Обычный человек смотрит на свое желание и думает: «Нет, это слишком трудно. Нет, это слишком дорого». Все это фразы из лексикона неудачника. У человека, который способен стать богатым, есть лишь одна мера: «СТОИТ ЛИ ЭТО ТОГО?» И не важно, сложно или легко, комфортно или нет…, если оно того стоит, значит нужно действовать! Вот и все. Представьте, что ваша вторая половина находится в опасности, и вам необходимо ее спасти. Вы же не скажете: «Это слишком сложно, я не буду этого делать». Ведь тот факт, что семья для вас играет важную роль, автоматически означает, что «это того стоит». Так… какие же обычно мы используем отговорки: 1) Я не могу этого позволить; 2) У меня не достаточно времени; 3) У меня нет возможностей и т.п. Все это шаблоны мышления неудачника. Это — лексикон неудачника. Что значит «у вас недостаточно времени»? А что, у Билла Гейца в сутках более 24 часов? Возможно у успешных людей длиннее сутки? Нет! Все дело в том, как вы управляете своим временем. А управляете вы им не с помощью планировщика или компьютерной программы, а с помощью своих «ценностей». Что вы цените больше всего? Большинство людей «теряют себя» по той причине, что они делают то, что им удобно и легко, вместо того, чтобы заняться чем-то, что могло бы сделать их великими! То, что делает вас великим, находится за пределами мира с названием «легко и комфортно». Все это не означает, что вы должны искать трудностей, нет! Просто не нужно впадать в шок и отчаяние, если трудности появляются. Нужно просто принять тот факт, что трудности случаются. На самом деле легкий путь, который приводит к успеху, как раз и заключается в том, чтобы принять как должное следующий факт: «Успех требует приложения усилий и преодоления трудностей». Успешный человек — человек с сильным характером. Сила не возникает на пустом месте, и этот факт относится не только к физической силе. Чтобы стать сильнее, нужно «упражняться» с тяжестями. Не бойтесь трудностей, ведь они делают сильнее. Возможно, вам польстит следующий факт: «Преодолев очередную трудность, вы отделите себя от уймы людей, которые перед ней остановились. Вы стали победителем в очередной игре»! Успеха! Copyright © 2011 Балезин Дмитрий
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Додано: Чет 23 жов, 2014 07:26
Главное работать, работать и еще раз работать , ну перед этим думать не забывать.
Додано: Нед 02 лис, 2014 20:58
Re: Правила усешных людей...
Очень интересные правила, возьму себе на заметку))
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:00
полезно
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