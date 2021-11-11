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НБУ - Національний
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НБУ - Національний банк України
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 22:54

  Мизантрóп написав:
  aykanysh49 написав:получаю не пенсию а допомогу осталось с каких времен 1 доллар и не где не могу сдать а это для меня полтора хлеба. и что мне делать. я вдова

В церкви примут тот 1 доллар

Принять-то, может, примут, но смысл? Будут те же проблемы. Разве что катаются в США по обмену опытом.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 03:08

Re: НБУ - Національний банк України

  aykanysh49 написав:это для меня полтора хлеба. и что мне делать
для начала перестаньте покупать такой дорогой хлеб. В продаже есть так называемый социальный хлеб, в атб 4 грн с копейками, а в варусе 2,50 (вполне съедобный,сам покупаю).И таким образом на условный долар уже можно будет взять 6-10 батонов. Сам зелёный можно подарить тому кто коллекционирует банкноты ,на день рождения.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:28

соцхлібушок в атебешке

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:22

Есть тут кто живой? А подскажите, осуществляет ли НБУ надзор за деятельностью систем приема платежей (для всяких интернет-магазинов)? Можно туда жалобы на них писать?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:09

  M-Audio написав:Есть тут кто живой? А подскажите, осуществляет ли НБУ надзор за деятельностью систем приема платежей (для всяких интернет-магазинов)? Можно туда жалобы на них писать?

Нбу регит платежные системы. Но это не то же что вы пишете. Интернет магазы обычно используют либо банковский эквайринг либо услуги разных систем типа ликпей, пэйфорвэй и т.п. Сомневаюсь что НБУ их мониторит или как-то регулирует их деятельность
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:14

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Есть тут кто живой? А подскажите, осуществляет ли НБУ надзор за деятельностью систем приема платежей (для всяких интернет-магазинов)? Можно туда жалобы на них писать?

Нбу регит платежные системы. Но это не то же что вы пишете.


Поэтому я и уточнил, что именно я имею ввиду. Системы приема платежей - не то же самое, что платежные системы. То, что последние НБУ регулирует - я в курсе. Наверное, поэтому их и нет ни одной у нас (а если есть, то про них никто не знает). А вот в том и вопрос, следит ли кто-нибудь за всяческими ликпэями (и, кстати, небезызвестный постфинанс, наверное, сюда же).
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 23:35

Liqpay - это сервис банка, и естественно НБУ обязан принимать на него жалобы. А Постфинанс теперь зовётся НоваПей и является зарегистрированной в НБУ платежной системой небанковского типа и тоже регулируется и контролируется им.. :)
Asdушный
 
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