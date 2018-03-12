Платёжные карты для зарубежных поездок

Додано: Чет 04 жов, 2018 15:16

Подскажите, с картой какого банка меньше всего проблем за границей?

Важно: простое поднятие лимита онлайн для оплаты в интернете и снятия наличных, поменьше проверок и т.п.



Пользуюсь КДВ Gold Привата - сильно разочаровал Приват! Нужно было оплатить гостиницу и просто поднять лимит для оплаты в интернете через Приват24. Так запросили мое фото! На компе вебки не было! А со смартфона им мое фото не передавалось! Дурдом полный! Не мог оплатить себе жилье за свои деньги! Пришлось бы из-за них на улице ночевать! 3 Часа с ними в чате сидел и всех на уши поставил, маразм полный - для оплаты моими деньгами - не кредитными - требовать фото! Такого ни один банк не делает!



Есть карта ПУМБ, там такого маразма нет, но нужна еще карта для подстраховки. Кто знает насчет Райффайзен или Кредит Агриколь - с оплатой их картами в Европе проблемы возникают?