|
|
|
Платёжные карты для зарубежных поездок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з кредитними картками
|
|
|
Додано: Чет 04 жов, 2018 15:16
Подскажите, с картой какого банка меньше всего проблем за границей?
Важно: простое поднятие лимита онлайн для оплаты в интернете и снятия наличных, поменьше проверок и т.п.
Пользуюсь КДВ Gold Привата - сильно разочаровал Приват! Нужно было оплатить гостиницу и просто поднять лимит для оплаты в интернете через Приват24. Так запросили мое фото! На компе вебки не было! А со смартфона им мое фото не передавалось! Дурдом полный! Не мог оплатить себе жилье за свои деньги! Пришлось бы из-за них на улице ночевать! 3 Часа с ними в чате сидел и всех на уши поставил, маразм полный - для оплаты моими деньгами - не кредитными - требовать фото! Такого ни один банк не делает!
Есть карта ПУМБ, там такого маразма нет, но нужна еще карта для подстраховки. Кто знает насчет Райффайзен или Кредит Агриколь - с оплатой их картами в Европе проблемы возникают?
-
stuermer01
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 21.07.09
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:25
Приват вернул назад опцию подачи заявок при использовании картой заграницей (не касается интернет-оплат).
С аналогичным функционалом смотрите в сторону mono, но у них нет карт с кредитным BIN (все Debit).
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 311
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:26
stuermer01 написав:
Подскажите, с картой какого банка меньше всего проблем за границей?
Важно: простое поднятие лимита онлайн для оплаты в интернете и снятия наличных, поменьше проверок и т.п.
Пользуюсь КДВ Gold Привата - сильно разочаровал Приват! Нужно было оплатить гостиницу и просто поднять лимит для оплаты в интернете через Приват24. Так запросили мое фото! На компе вебки не было! А со смартфона им мое фото не передавалось! Дурдом полный! Не мог оплатить себе жилье за свои деньги! Пришлось бы из-за них на улице ночевать! 3 Часа с ними в чате сидел и всех на уши поставил, маразм полный - для оплаты моими деньгами - не кредитными - требовать фото! Такого ни один банк не делает!
Есть карта ПУМБ, там такого маразма нет, но нужна еще карта для подстраховки. Кто знает насчет Райффайзен или Кредит Агриколь - с оплатой их картами в Европе проблемы возникают?
У каждого банка есть какой то свой "маразм", если ехать за рубеж и не проверить установленные лимиты, то проблемы возникнут в любом банке.
А так - проблемы с оплатой в Европе могут возникнуть у неименных карт и карт с магнитной полосой любого банка
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8032
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|558
|
Сер 01 сер, 2018 18:43
zeyeu
|
|11
|1499
|
Сер 14 бер, 2018 11:44
Шукач
|
|17
|11472
|
|