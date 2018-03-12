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Платёжные карты для зарубежных поездок
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:16
Подскажите, с картой какого банка меньше всего проблем за границей?
Важно: простое поднятие лимита онлайн для оплаты в интернете и снятия наличных, поменьше проверок и т.п.
Пользуюсь КДВ Gold Привата - сильно разочаровал Приват! Нужно было оплатить гостиницу и просто поднять лимит для оплаты в интернете через Приват24. Так запросили мое фото! На компе вебки не было! А со смартфона им мое фото не передавалось! Дурдом полный! Не мог оплатить себе жилье за свои деньги! Пришлось бы из-за них на улице ночевать! 3 Часа с ними в чате сидел и всех на уши поставил, маразм полный - для оплаты моими деньгами - не кредитными - требовать фото! Такого ни один банк не делает!
Есть карта ПУМБ, там такого маразма нет, но нужна еще карта для подстраховки. Кто знает насчет Райффайзен или Кредит Агриколь - с оплатой их картами в Европе проблемы возникают?
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stuermer01
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:25
Приват вернул назад опцию подачи заявок при использовании картой заграницей (не касается интернет-оплат).
С аналогичным функционалом смотрите в сторону mono, но у них нет карт с кредитным BIN (все Debit).
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MASolomko
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Додано: Суб 06 жов, 2018 10:26
stuermer01 написав:
Подскажите, с картой какого банка меньше всего проблем за границей?
Важно: простое поднятие лимита онлайн для оплаты в интернете и снятия наличных, поменьше проверок и т.п.
Пользуюсь КДВ Gold Привата - сильно разочаровал Приват! Нужно было оплатить гостиницу и просто поднять лимит для оплаты в интернете через Приват24. Так запросили мое фото! На компе вебки не было! А со смартфона им мое фото не передавалось! Дурдом полный! Не мог оплатить себе жилье за свои деньги! Пришлось бы из-за них на улице ночевать! 3 Часа с ними в чате сидел и всех на уши поставил, маразм полный - для оплаты моими деньгами - не кредитными - требовать фото! Такого ни один банк не делает!
Есть карта ПУМБ, там такого маразма нет, но нужна еще карта для подстраховки. Кто знает насчет Райффайзен или Кредит Агриколь - с оплатой их картами в Европе проблемы возникают?
У каждого банка есть какой то свой "маразм", если ехать за рубеж и не проверить установленные лимиты, то проблемы возникнут в любом банке.
А так - проблемы с оплатой в Европе могут возникнуть у неименных карт и карт с магнитной полосой любого банка
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Stringer
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Додано: Нед 07 жов, 2018 07:41
Stringer написав:
и карт с магнитной полосой любого банка
Хм...
А разве бывают карты без магнитной полосы ?
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mustbe
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Додано: Пон 08 жов, 2018 04:35
mustbe, да. Только чиповые [и с поддержкой бесконтакта].
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Додано: Суб 13 жов, 2018 13:52
Stringer написав:
А так - проблемы с оплатой в Европе могут возникнуть у неименных карт и карт с магнитной полосой любого банка
могу это только подтвердить, карта без чипа - уже не карта) в магазинах Aldi и Lidl в германии никто ими не платит, хотя терминалы вполне их принимают. Неименных тут вообще нет. Поэтому их лучше даже никому не показывать, а снимать с них только кеш или платить в автоматах.
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stuermer01
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