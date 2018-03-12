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Платёжные карты для
зарубежных поездок

Платёжные карты для зарубежных поездок
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:22

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

Коллеги, посоветуйте плиз. В каком нашем банке наиболее выгодно открыть карту??? Для США - нужно будет для студента здесь в Украине туда класть деньги - - минимальная комиссия при съёме, возможность выпуска доп.карты, ну и расчёты в USD там без комиссии
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:51

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

  romanauscas написав:Если кредитка уже есть и на ней много покупок ОЧ, то Уни-Gold просто привяжется к этому счету?
В 99%, что да. Её карту перевыпустят с обычной на бомж-GOLD и класс карточного счёта станет золотым.

В дальнейшем ей смогут выпускать карты или золотые, или карты с индивидуальным дизайном (хотя у меня по КдВ даёт выпустит именные обычные, но из КдВ у меня нет золотых).

  romanauscas написав:Лимит по карте с таким же скрипом будут поднимать, как и по Уни-бомж?
Разницы не заметил.
Единственное по золотым картам лимит по самой карте больше можно поставить и лимит на оплату частями.

Если предлагают золотую Уни, то берите пока дают бесплатно.

  Mavr написав:А вот я открыл допустим, как мне их уведомить что меня надо перевести из платного голда в бесплатный?
После открытия депозита должно пройти минимум 3 дня, потом на сайте надо отслеживать объявление.

  Mavr написав:Как вообще посмотреть плачу я эти взносы или нет?
В начале месяца снимаеться оплата. Если есть на руках Уни и КдВ, то оплата будет сниматься с Уни.

  бульбик написав:В каком нашем банке наиболее выгодно открыть карту???
Я бы выбрал Приват. Многие вещи можно делать удаленно без похода в отделение. Это упростить обслуживание счёта заграницей.
Для постраховки ещё оформил карту другого банка.
MASolomko
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  #<1 ... 10111213
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